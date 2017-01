Sobotka odmítl kontrasignovat Zemanovo jmenování Srpa do Etické komise

Historik a nově zvolený člen komise Petr Blažek řekl minulý týden iDNES.cz, že výběr Srpa nepovažuje za šťastný krok. „I z důvodu, že to zbytečně soustředí pozornost na několik let, kdy byl registrován jako spolupracovník StB a zastíní to řadu dobrého, co udělal v rámci Jazzové sekce. Prezident Zeman tam měl poslat někoho, kdo nebude vyvolávat takové konflikty a zbytečně nebude snižovat váhu celého toho zákona,“ řekl Blažek.