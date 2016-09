Policie hledá podezřelého z útoků na Manhattanu, připouští terorismus

Guvernér New Yorku Andrew Cuomo dokonce prohlásil, že ve světle nových údajů lze mluvit i o mezinárodním pozadí teroristického činu. „Včera (v neděli) jsme tyto informace ještě neměli. Dnes bychom neměli být překvapeni, když vyšetřovatelé k takovému závěru dojdou,“ řekl.

Ahmad Khan Rahami, podezřelý ze sobotních explozí na Manhattanu (19. září 2016)

Policie v souvislosti s útokem v New Yorku vyslechla několik lidí a hlavním podezřelým je podle nich 28letý rodilý Afghánec Ahmad Khan Rahami, který žije v New Jersey. Podle policie je hledaný muž ozbrojený a nebezpečný. Zveřejnila tak také jeho fotografii a popis.

Do útoků v New Yorku je však pravděpodobně zapleteno více lidí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na vyšetřovatele.

Úřady v pondělí připustily, že útoky v New Jersey a New Yorku mohly být provedeny teroristy, ačkoliv zatím přímé důkazy chybí. Podle guvernéra státu Cuoma však prý byly nálože sestrojeny podobně. Domněnku o souvislosti potvrzuje i úřad pro vnitřní bezpečnost.

První útok přišel v neděli večer na Manhattanu. Exploze ve čtvrti Chelsea zranila 29 lidí. Nálož byla umístěná v popelnici. Nedaleko bylo přitom nalezeno další výbušné zařízení - tlakový hrnec uzavřený lepicí páskou, z něj vedly černé dráty k menšímu zařízení, které by nálož odpálilo (více zde).

Další bomba v New Jersey zničila popelnici a měla pravděpodobně zasáhnout závodníky charitativního závodu. Při výbuchu nakonec nebyl nikdo raněn.

V Minnesotě, státě na severu USA, mezitím už řádil útočník v nákupním centru. Lidí se vyptával, jestli jsou muslimové a pak útočil. Celkem zranil devět lidí než ho zastřelil policista mimo službu, který byl na místě útoku náhodou (více zde). Policie identifikovala útočníka jako 22letého Dahira A. Adana, jak uvedl web CNN. Jestli existovala souvislost mezi útokem v Minnesotě a na východním pobřeží USA zatím není jasné.

Zatím poslední možný útok překazila policie v pondělí ráno, kdy nalezla pět náloží ve městě Elizabeth v New Jersey. Když se robot pokoušel jednu nálož zničit, detonovala (více zde). Podle starosty města policie nyní v oblasti provádí domovní prohlídky a hledá možnou spojitost s výbuchem v Chelsea.

Podle guvernéra Cuoma nyní žádné další útoky nehrozí, ale lidé by měli být na pozoru. V New Yorku byla zase do služby povolaná další tisícovka policistů a národní gardy. Strážníci mají hlídat nádraží, letiště a metro.

Amatérské záběry zachytily místo na Manhattanu krátce po výbuchu: