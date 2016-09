Na Manhattanu explodovala bomba, zraněno je nejméně 29 lidí

Starosta New Yorku Bill de Blasio prohlásil, že výbuch byl pravděpodobně „záměrný čin“, nejsou ale v tuto chvíli důkazy o tom, že by byl spojen s terorismem.



Starosta řekl, že New Yorku v tomto okamžiku nehrozí žádné konkrétní nebezpečí. Policie ale prověřuje ještě další lokalitu poblíž místa výbuchu. Vysoký představitel newyorské policie Harry Wedin na twitteru napsal, že nedaleko místa exploze bylo nalezeno možné druhé výbušné zařízení.

Televize CNN s odvoláním na zdroj z bezpečnostních složek již dříve uvedla, že vyšetřovatelé se na základě předběžných informací domnívají, že výbuch na Manhattanu způsobila nálož umístěná v popelnici nebo poblíž ní.

Výbuch, k němuž došlo v sobotu kolem 20:30 místního času (dnes 2:30 SELČ), poničil podle svědků okolní budovy i vozidla. Stovky lidí z místa utekly. Na místo se sjelo množství sanitek, hasiči a policejní auta.

Policie oblast evakuovala a uzavřela. Varovala také, že motoristé musejí počítat s dlouhými zdrženími. Incident rovněž ovlivnil provoz na některých trasách metra.

V sobotu vybuchla podomácku sestrojená bomba v New Jersey, a sice nedaleko tratě, na které se měl běžet charitativní závod. V době exploze nebyli u místa výbuchu žádní lidé a bomba ani nezpůsobila žádné škody. Newyorský starosta Blasio řekl, že neexistuje žádné specifické spojení mezi výbuchy v New Jersey a New Yorku.