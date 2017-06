Soud osvobodil dva policisty obžalované ze smrti zadrženého muže

Rozsudek je pravomocný, obžalovaní i státní zástupce se vzdali možnosti odvolání.

Soudce Tomáš Kubovec uvedl, že ani v jednom případě se neprokázalo, že by žalované skutky spáchali obžalovaní. „Obžalována byla nesprávná osoba,“ řekl Kubovec o veliteli eskorty Tichém. Ten byl obviněn, že měl mít akci pod svým velením, ale nic nedělal. Kubovec vysvětlil, že velet měl někdo jiný.

„U obžalovaného Oubrechta byla situace složitější,“ zmínil dále soudce. Použití obušku Oubrecht přiznal sám, ale ještě před zahájením trestního stíhání. „To je jako důkaz absolutně nepoužitelné. Nikdo ze zasahujících policistů nepotvrdil, že by obušek použil tak, jak je popsáno v obžalobě,“ řekl dále předseda senátu. Obušek proti trupu zadrženého sice někdo použil, nezjistilo se ale kdo. Svědčí o tom natržení jater.

Zproštění navrhli soudu nejen obhájci, ale v tomto případě i žalobce. Státní zástupce Jiří Zdražil označil případ za událost, která se vymyká dosavadní zkušenosti státního zastupitelství i soudu. „Událost je velmi závažná tím, že v jejím rámci došlo k úmrtí člověka,“ uvedl ve své závěrečné řeči.

Zdůraznil, že zákroku fakticky nikdo nevelel a ani operační důstojník či velitel směny nevydali pokyn, kdo má na sebe vzít odpovědnost a akci velet. Praporčíka Jana Tichého, který byl pouze velitelem eskorty, navrhl zprostit obžaloby. „Učinil prakticky všechno, co bylo v jeho silách,“ řekl Zdražil a dodal, že další vývoj situace nelze klást za vinu Tichému.

Tichého obhájce Václav Strouhal uvedl ještě více důvodů, proč by měl být jeho klient osvobozen. „Nemohl velet i proto, že on sám byl účasten mimořádné události. Zajistil, aby tato mimořádná událost byla nahlášena,“ řekl Strouhal. Připomněl, že poškozený byl pod vlivem omamných látek, které ovlivnily jeho práh bolesti a nutily ho k aktivitě. Přicházející šok laik nemusí poznat, zmínil advokát s odkazem na slova dříve vyslechnutého znalce.



U Lukáše Oubrechta se zase nepotvrdilo, že by eskortovaného muže opakovaně udeřil obuškem. Podle žalobce nepřekročil svou pravomoc a použití obušku vyplývá jen z úředního záznamu, tedy z toho, co uvedl dříve sám. Středečního jednání se Oubrecht neúčastnil.

„Policisté postupovali v souladu s předpisy, kdy se snažili zamezit v útěku zadrženému, který sám zavdal příčinu k použití donucovacích prostředků,“ uvedl obhájce Oubrechta Petr Blažek. Také on zdůraznil vliv omamných látek na smrt zadrženého. „Ne každé jednání, které vede k fatálním následkům, musí být trestným činem,“ řekl.

Proti sobě stála svědectví policistů a lékaře

Vinu obžalovaných policistů nepotvrdil žádný z dalších policistů, kteří na místě zasahovali, ani svědek, který se k zákroku dostal náhodou, a protože má záchranářský kurs, snažil se pomoci jednomu zraněnému policistovi. Toho eskortovaný muž kopl do kolena tak silně, že zůstal ležet na zemi a nemohl vstát.

Deset policistů vyslechnutých ve středu zpochybnilo slova lékaře ze záchranky, který po příjezdu konstatoval, že zadržený je už zhruba 15 minut po smrti. Na místo ho přivolali, aby píchnul vzpouzejícímu se muži uklidňující injekci, a podle lékaře ho ve chvíli jeho příjezdu drželo u země sedm policistů.

„Doktor řekl, co mu chceme píchat, vždyť je mrtvý,“ popsala tuto situaci policistka, která muži držela pravé rameno. Slova době smrti nejméně o 15 minut dříve označila za nesmysl. „Já to nechápu, my jsme z toho byli všichni překvapení. Zvedla jsem se, ten člověk křičel a lékař řekl, že je mrtvý,“ uvedla. Těsně předtím jí prý muž nadával, zemřít tedy nemohl o 15 minut dříve.



Zákroku nikdo nevelel, policisté se poslouchali navzájem

Policisté Jan Tichý a Lukáš Oubrecht čelili obžalobě, že svým jednáním způsobili v dubnu 2015 smrt zadrženého muže. Byli obviněni ze zneužití pravomoci a z ublížení na zdraví s následkem smrti (o obvinění více zde).

Dvojčlenná eskorta, jíž velel praporčík Tichý, tehdy převážela muže podezřelého z obtěžování matky s kočárkem z oddělení v Košířích do cely předběžného zadržení. Muž byl pod vlivem drog a nedaleko Kongresové ulice se rozzuřil a začal napadat oba policisty v autě. Pral se s nimi, jednomu shodil brýle, a dokonce rozkopl dvě zadní okénka auta.

Tichý přivolal posily a na pomoc dorazily čtyři policejní hlídky. Soudce Tomáš Kubovec vyslechl ve středu 10 policistů, kteří byli na místě. Shodli se v tom, že eskortovaný muž byl agresivní, kopal, vzpouzel se, křičel a policistům vulgárně nadával. Nikdo z nich ale neřekl, že by viděl některého z obžalovaných bít zadrženého teleskopickým obuškem, někteří z nich pouze uvedli, že Oubrecht použil obušek k přitlačení mužových nouhou k zemi.

Soud řešil také otázku, kdo zásahu velel nebo měl velet. Na tu odpověď nedostal. „Převážně jsem se poslouchali navzájem,“ uvedl například jeden z policistů. Další odpovídali, že velet měl velitel eskorty Tichý, jiní zastávali názor, že velení měl převzít velitel první hlídky, která přijela na pomoc. „To nedokážu posoudit. Nejsem chodící wikipedie,“ uvedl velitel této hlídky na dotaz soudce, jak velení upravuje pokyn policejního prezidenta.

Tichý dostal hned na začátku zákroku, při vytahování eskortovaného muže z auta, zásah keserem. Po něm chvíli neviděl, poté ho pálily oči a držel se stranou, jak popsal již dříve.

Ostatní policisté agresivního muže zaklekli na zemi, spoutali mu ruce za zády a snažili se ho zpacifikovat. Oubrecht použil teleskopický obušek, aby ho zklidnil. Na místě byla i záchranka, kterou policisté žádali o zklidňující prostředek pro agresivního muže. V posádce sanity ale nebyl lékař a nikdo jiný injekci na uklidnění píchnout nemohl.

Poté, co dorazil doktor, mohl už u ležícího muže drženého sedmi policisty pouze konstatovat smrt (více o výpovědi lékaře i znaleckých posudcích najdete zde). Odhadl, že nastala před 15 až 20 minutami, a to na základě posmrtných skvrn.

Podle znalců zemřel zadržený muž v důsledku šoku, kdy mu selhal krevní oběh. Podílely se na tom drobné úrazové změny i vyvolaný stres. Roli mohly sehrát i požité návykové látky.