Státní zástupce obžaloval dva policisty kvůli smrti zadrženého muže

O obžalobě policistů informovala mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Šestatřicetiletý muž zemřel údajně poté, co se při převozu do cely snažil utéct z policejního auta. „Policejní hlídka eskortovala zadrženého do policejní cely v Kongresové ulici. Eskortovaný byl uvnitř vozidla agresivní, vznětlivý, začal policisty napadat. U kruhového objezdu nedaleko Kongresového centra se mu podařilo vykopnout u auta zadní okno,“ řekla v dubnu 2015 iDNES.cz mluvčí pražské policie Jana Rösslerová.

Policisté mu v útěku z vozu zabránili. Ještě než policejní octavia dorazila k budově pražského krajského ředitelství, muž náhle zkolaboval a na místě zemřel. Lékař tehdy „konstatoval náhlé úmrtí vlivem celkového vyčerpání organismu“. (více zde)

Událost vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pražské městské státní zastupitelství podalo obžalobu 25. ledna, případem se bude zabývat senát soudce Tomáše Kubovce. Ten v minulosti rozhodoval například v trestní kauze dopravní nehody lobbisty Romana Janouška.

Záběry z vyšetřování na místě tragédie: