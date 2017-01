Objela jsem krematoria, viděla jsem žeh, říkala Šlechtová poslancům

Šlechtová také ve Sněmovně mluvila o tom, že zákon je předmětem velkého tlaku ze strany pohřebních služeb, které se brání nastavení jasných pravidel pro jejich fungování. Ministryně řekla, že nejvíc pochybení se při kontrolách našlo v Ústeckém a Libereckém kraji, a to při 80 procentech kontrol.

Velmi emotivně Šlechtová ve středu reagovala na to, když poslanci „zatípli“ jednání o zákonu, na němž jí osobně velmi záleží. „Je to podraz, jestli to neprojde, tak všichni umřeme a budeme v papírových rakvích,“ rozčilovala se pak před novináři (více zde).

„Jsou zlobovaní? Či preferují návštěvu třeba vietnamské ambasády?“ napsala také na Twitteru. A srdce si vylila i na Facebooku. „Šla jsem do toho, abych vykonávala funkci správně a pro občany, protože jsem jedna z nás, žádný nadčlověk, jak si o sobě myslí někteří politici. A proč? Vždyť je to každému jedno. A nikdo si toho neváží. Jsem veřejný majetek a nemám právo na nic a držet ústa, když si zákonodárci dělají, co chtějí. Je to smutné, hnusné, celý systém, proti kterému bojuji,“ napsala ministryně na své facebookové stránce. V pátek poslanci její návrh zákona o pohřebnictví mimořádně zařadili na program a napodruhé už prvním čtením prošel.

Jedna ze zásadních věcí, která se po přijetí zákona změní, je ta, že bude přesně dané, jaké podmínky musí rakev splňovat. Bude moci být papírová, ale pětivrstvá, aby z ní nebožtík nepropadl. Ministryně měla dokonce v kanceláři skutečné rakve i jejich makety, aby mohla novinářům demonstrovat, jak bude muset podle nových pravidel rakev vypadat a jaké podmínky musí splňovat.

Návrh zákona počítá i s novým trestným činem - hanobení lidských pozůstatků. To má zabránit nešetrnému zacházení s mrtvými v některých pohřebních službách.

Když do 96 hodin od potratu nebo ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů rodina požádá o vydání plodu k pohřbení, bude to muset zdravotnické zařízení udělat. Podmínkou bude, že plod narozený bez známek života bude muset mít 500 gramů a víc, nebo to bude po dvacátém druhém dokončeném týdnu těhotenství, nebo alespoň 25 centimetrů dlouhý.

