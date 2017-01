Jestli to neprojde, všichni budeme v papírových rakvích, zuřila Šlechtová

Jak komunisté jednání „típnuli“? Lehce. Před sedmnáctou hodinou si vzal slovo šéf poslaneckého klubu Pavel Kováčik, chvilku mluvil a jakmile bylo 17 hodin, požádal o dvouhodinovou poradu na jednání klubu KSČM.

„Já jsem velmi zklamaná,“ reagovala ještě v jednacím sále ministryně pro místní rozvoj, které na zákoně o pohřebnictví velmi záleží. Až tak, že před časem neváhala pózovat na svém ministerstvu s rakvemi, které měla ve své kanceláři (více čtěte zde).

„Chápou vůbec ten zákon, nejsou zlobbovaní pohřebními službami?“ rozčilovala se Šlechtová před novináři. Když byly vypnuté kamery, padla i některá ostřejší slova. Ministryně řekla, že jí je to jedno, jestli někdo nahrával, tak ať to klidně odvysílá. „Je to sprosté, sakra,“ ulevila si Šlechtová.

Zákon má podle ní skoncovat s některými nekalými praktikami v oblasti pohřebnictví, třeba i s tím, že s těly zesnulých není v některých pohřebních ústavech řádně zacházeno a že se dá mluvit o hanobení lidských těl.

Zákon stanoví i přesné parametry rakve

Komunista Kováčik přestávku zdůvodňoval tím, že zákon je velmi složitý a že se o něm klub musí poradit. Fakticky ale dosáhl toho, že se k zákonu Sněmovna znovu dostane až na konci ledna.

Zákon, který Šlechtová se svými lidmi připravila, počítá například také s tím, že když do 96 hodin od potratu nebo ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů rodina požádá o vydání plodu k pohřbení, bude to muset zdravotnické zařízení udělat. Podmínkou bude, že plod narozený bez známek života bude mít přes 500 gramů, nebo bude alespoň 25 centimetrů dlouhý, nebo to bude po dvacátém druhém dokončeném týdnu těhotenství.

Jedna ze zásadních věcí, jež se má po přijetí zákona změnit, je přesné určení podmínek, které musí rakev splňovat. „Bude moci být papírová, ale pětivrstvá, to bude nejnižší možná kvalita rakve,“ popsala dříve pro iDNES.cz ministryně pro místní rozvoj. To aby z rakve nebožtík nepropadl.