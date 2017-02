Nevěřte zeleným fanatikům, vybídl Zeman poslance v boji o Šumavu

14:00 , aktualizováno 17:22

Do boje o zákon o ochraně přírody a krajiny vstoupil osobně prezident Miloš Zeman. „Nevěřte zeleným fanatikům,“ řekl poslancům. Ty přišel zkusit přesvědčit, aby kývli na takovou podobu zákona, kterou prosazuje Senát a která by podle něj byla lepší pro Šumavu. „Senátní verze by znamenala konec národních parků,“ varoval však ministr životního prostředí Richard Brabec.