Ochraňte národní parky, apelovali na poslance přední vědci i ekologové

Svou účast na náměstí nedaleko Sněmovny avizovala řada poslanců, mimo jiné předseda TOP 09 Miroslav Kalousek či členové výboru pro životní prostředí Miloš Babiš (ANO) či Michal Kučera (TOP 09 a Starostové). Byli zde i ekologové z hnutí Duha a někteří herci, včetně ekologického aktivisty Petra Vacka, který akci moderoval. Na její závěr popřál lidem hodně sil a vyzval je - ať už hlasování dopadne jakkoli - aby v ochraně přírody nepolevovali.

Vacek v Kauze dne Rádia Impuls k problematice už v pondělí uvedl, že podle něj obce na území parků nepotřebují novelu, která by jim umožnila větší rozvoj. Už nyní se totiž rozvíjejí, byť ne vždy správným směrem.

„Zákon se týká všech národních parků, ale třeba ten rozvoj je nejsilnější v Krkonoších nebo na Šumavě. Už teď je tam stavební boom. Lidí tam nepřibývá, takže co to je za stavební boom? To budou zřejmě sportoviště, penziony a takovéto věci. Dále by senátoři velice rádi, aby se asi předcházelo požárům v národních parcích... Takže tam chtějí stavět asfaltové cesty a přehrady,“ poznamenal pro Rádio Impuls Vacek.

Podobně se na mítinku vyjádřila celá řada vědců. Přijít měl i sám ministr životního prostředí Richard Brabec, kvůli svým povinnostem však nedorazil. Účastníci vyjádřili jasnou podporu poslanecké verzi novely, která ochranu přírody reflektuje. Naopak odmítli verzi Senátu, který změnil pasáž o účelu národních parků. Zvýšila by práva tamních obcí a zrušila patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany.

Kritici tvrdí, že úpravy by mohly vést až ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Odpůrci sněmovního znění se naopak obávají dopadů normy zejména na šumavské obce, hrozilo by podle nich v nejzazším případě i jejich vylidnění.