Budoucnost nemusí být růžová, hájil poslanec právo občanů mít zbraň

„Česká republika je šestá nejbezpečnější na světě. Chceme, aby to tak zůstalo,“ řekl Váňa, který návrh předložil spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem z ČSSD, Bronislavem Schwarzem z ANO, Janou Černochovou z ODS, Zuzkou Bebarovou Rujbrovou s KSČM a dalšími. „Budoucnost ale tak růžová být nemusí,“ varoval poslanec sociální demokracie a šéf výboru pro bezpečnost Váňa.

„Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům,“ píše se v návrhu zákona.

„Slibujeme si od toho zvětšení bezpečnosti občanů České republiky. Budeme se moci postavit nesmyslné evropské směrnici, byť zákon sám nic nevyřeší,“ řekl také Váňa.

Potvrdil, že zákon je reakcí na evropskou směrnici o omezení zbraní, která byla přijata přes nesouhlas České republiky. Chovanec připravuje žalobu na směrnici, k čemuž už získal i podporu vlády. (více zde)

Jak řekla Jana Černochová z ODS, zákon nezastaví absurdní evropskou směrnici, ala napomůže tomu, aby největší nesmysly v ní obsažené nezasáhly legální držitele zbraní.

Jen vábnička na voliče, oponoval záměru Farský ze STAN

„Přijetím tohoto ústavního zákona nedosáhneme vůbec ničeho,“ řekl poslanec Jan Farský z hnutí Starostové a nezávislí. Povinnost zapracovat do českého právního řádu evropskou směrnici omezující držení některých druhů zbraní České republice zůstane, řekl s odkazem na analýzu Parlamentního institutu.

„Je to jen vábnička na voliče. Přijetí ústavního zákona nemá s evropskou směrnicí nic společného,“ uvedl Farský. Zákon nemá žádný vliv na povinnost zapracovat do českých zákonů evropskou směrnici, řekl i místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík. Přičemž zdůraznil, že on s evropskou směrnicí nesouhlasí a že europoslanci za KDU-ČSL pro ni nehlasovali.

„Pokud budeme používat selský rozum, nemusíme hned každou evropskou směrnici přijímat,“ uvedl komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

Podle ministra vnitra nedává evropská zbraňová směrnice smysl:

