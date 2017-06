Česko podá žalobu kvůli evropské směrnici omezující držení zbraní

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině března. Jejím cílem má být zabránit teroristům ve vyzbrojování, podle kritiků ale omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu, což je v rozporu s právem Evropské unie.

„Podávat žalobu mě netěší, ale nemáme jinou možnost. Směrnice porušuje jak zákaz proporcionality, tak zákaz diskriminace. Nemůžeme dopustit, aby EU pod záminkou boje proti terorismu nepřiměřeně zasahovala do postavení členských států a jejich občanů, doplnil ministr vnitra.

„Odzbrojovací směrnice by se u nás dotkla prakticky všech legálních držitelů zbraní, kterých je kolem 300 tisíc. Proto podáme jak žalobu na neplatnost, tak i návrh na odložení účinnosti směrnice,“ uvedl ve středu Chovanec.

Vnitro připraví nový návrh k držení zbraní v Česku

Ministerstvo vnitra připraví novou právní úpravu držení zbraní, která podle Chovance zajistí vysoký standard ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Evropská směrnice, kterou Česko napadá, zakazuje poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní, poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou i poloautomatické zbraně na základě kapacity zásobníku, který je do nich zrovna vložen, to znamená více než 20 nábojů pro krátké a 10 pro dlouhé zbraně.

Povinně se také mají registrovat nově vyrobené předovky, repliky historických zbraní používané například v rekonstrukci bitvy u Slavkova a některé poplašné, signální i znehodnocené zbraně.

Proti normě se v Česku zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300 000 držitelů zbrojních průkazů. Směrnice vstoupila v platnost 13. června a státy EU ji musejí do právního řádu zavést do 15 měsíců.



Zbraňová směrnice nedává smysl, řekl v dubnu ministr vnitra:

VIDEO: Chovanec: Zbraňová směrnice nedává smysl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu