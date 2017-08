Policie odmítla poslancům poslat spis se žádostí o vydání Babiše

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny policii o celý spis požádal na jednání, kde zahájil řízení o tom, zda vydá k policii oba poslance za ANO kvůli kauze dotace na farmu Čapí hnízdo.

Šéfa ANO chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Oběma politikům, když je kolegové vydají a jejich provinění uzná i soud, hrozí trest pět až deset let.



„Pevně doufám, že nám celý spis nedají,“ řekl ale už tehdy novinářům poslanec Stanislav Huml z ČSSD, který byl spolu s Jiřím Dolejšem z KSČM vybrán jako zpravodaj kauzy. Vyjádřil obavy, že se poslanci dostanou do časové tísně, když budou mít celý spis. Pak svá slova mírnil, že šlo o nadsázku. Výbor také rozhodl, že si Babiše i Faltýnka pozve na 30. srpna, stejně jako vyšetřovatele a státního zástupce. Sněmovna o žádosti policie o vydání obou politiků rozhodne nejspíš na schůzi, která začne 5. září.

Farma Čapí hnízdo ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu a současný první místopředseda ANO a šéf poslanců Babišova hnutí byl ve vedení firmy. Poté podle policie na Babišův pokyn změnila formu vlastnictví a majitele nebylo možné dohledat. Díky tomu pak také získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Babiš už loni přiznal, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nyní již manželky Moniky, Martin Herodes.

Rodinní příslušníci Andreje Babiše si podle policie přeprodávali akcie Čapího hnízda, aby znepřehlednili vlastnickou strukturu firmy (více zde).



Farma Čapí hnízdo získala dostala dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, a to za hejtmana Petra Bendla. Po několika letech, aby splnila dotační podmínku, se firma vrátila do skupiny Agrofert, který letos Babiš převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.