Komise vyšetřující únik informací ze spisů policie odtajnila svou zprávu

Úniky informací z trestních spisů, jejich účelový výklad a následné ovlivňování veřejného mínění mohou znamenat fatální ohrožení ústavnosti, píše se v závěrečné zprávě sněmovní vyšetřovací komise (najdete ji zde).



Sedmičlenná parlamentní komise, kterou vedl Martin Plíšek z TOP 09, během léta podle čtrnáctistránkové zprávy vyslechla celkem 26 svědků, sešla se na 11 schůzích, aktivně na nich strávila 44 hodin času a shromáždila 723 stránek dokumentů. Nedospěla nakonec k závěru, že by měla na někoho podávat trestní oznámení.

Babiš i Přibil však před komisí vypověděli, že žádné „živé“ spisy neprobírali. Na jedné z nahrávek Přibil Babišovi říká o svých zjištěních v případech, které jako novinář sledoval, i o výslechu exnáměstka GIBS Dušana Brunclíka. Před vyšetřovací komisí novinář odmítl, že by řeč byla o „živém spisu“ ke kauze Beretta. Předseda ANO v jednu chvíli na nahrávce říká, jak by měl Přibil při zveřejňování informací, které shromáždil, jako novinář postupovat.



„Já bych to načasoval někdy před ten jejich sněm socanskej a něco před volbama,“ řekl podle záznamu Babiš, bývalý majitel vydavatelství MAFRA (Babiš Agrofert převedl do svěřenského fondu), do nějž patří i server iDNES.cz nebo deníky MF DNES a Lidové noviny. Šéf vládního hnutí ANO a exministr financí odmítá, že by Přibila či jiné novináře úkoloval, jak mají psát.



Ke vzniku vyšetřovací komise vedly tajně pořízené nahrávky, které začala na Twitteru zveřejňovat anonymní Skupina Šuman. Její název odkazuje na Julia Šumana, který ve svazcích StB figuruje jako řídící důstojník agenta Bureše. Babiš na Slovensku vyhrál soudní spor, podle nějž s bývalou komunistickou Státní bezpečností pod tímto krycím jménem nespolupracoval, letos v únoru mu dal za pravdu Nejvyšší soud v Bratislavě (více zde).

Zřiďte speciální útvar vyšetřující státní zástupce, radí komise

Vyšetřovací komise ve své zprávě poslancům dala několik obecných doporučení. Třeba aby vyzvali vládu, ať předloží změnu zákona o státním zastupitelství tak, že dojde ke zřízení specializovaného útvaru, který bude vyšetřovat a stíhat trestné činy spáchané státními zástupci. Nový orgán by zejména zjišťoval, zda státní zástupci nevyzradili informace z vyšetřovacího spisu.

Každý orgán činný v trestním řízení by podle návrhu vyšetřovací komise musel také učinit záznam o jakémkoliv kontaktu s novináři, uvést obsah a důvod komunikace a tento záznam založit do spisu.

Změnit se má podle komise i zákon o ochraně osobních údajů. S výjimkou skutečností, které veřejně zazněly při hlavním líčením, či veřejném zasedání soudu, by veškeré informace byly chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů. Komise navrhla upravit také zákon o svobodném přístup k informacím, aby nedocházelo k prolamování zásady neveřejnost přípravného trestního řízení.