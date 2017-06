Poslanci navrhli Zemanovi vyznamenat Vlka, Sáblíkovou či Šulákovou

„Já už jsem o tom s Martinou mluvil za přítomnosti dalších a poprosil jsem ji, aby si 28. října ve svém diáři udělala volný den,“ uvedl Zeman (více zde). Sáblíková získala už pět olympijských medailí, včetně tří zlatých a 17 titulů mistryně světa.

Vlk, s nímž prezident dobře nevycházel, i Šuláková by měli být podle poslanců oceněni alespoň in memoriam. Zeman v TV Barrandov uvedl, že o Vlkově vyznamenání neuvažuje. Kardinál podle něj udělal všechno pro to, aby spory mezi církví a státem byly co největší. Prezident se kvůli názorovým neshodám nezúčastnil ani Vlkova nedávného pohřbu.

Takto se v roce 2015 kardinál Vlk „usmířil“ pod vánočním stromečkem s muslimem:

Na seznamu schváleném poslanci je 36 jmen. Jsou na něm i historik Petr Čornej, psychiatr Cyril Höschl nebo bývalý hokejový brankář Jiří Holeček.



Sněmovní nominaci dostali váleční letci Josef Koukal a Václav Kopecký, střelec bombardovací perutě Jaroslav Hofrichter nebo další váleční veteráni Antonín Šubrt a Josef Balejka, všichni in memoriam. Na státní vyznamenání by podle poslanců mohli dosáhnout také pneumolog Boris Šťastný, hrudní chirurg a traumatolog Leopold Pleva, ekonom Milan Zelený, sochař a medailér Milan Knobloch, vědec Vladimír Mařík, skladatel Miloš Štědroň a bývalý motokrosový reprezentant Jaroslav Falta.

Ve Sněmovně naopak neprošel návrh ocenit bývalého ministra zahraničí Jana Kavana či in memoriam zpěváka řeckého původu Epanastatise Prusalise, který často vystupoval na předvolebních akcích KSČM.