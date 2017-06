Rychlobruslařka Sáblíková dostane státní vyznamenání, uvedl Zeman

Sáblíková se minulý týden ocitla na předběžném seznamu Sněmovnou, na kterém je 39 osobností navržených k vyznamenání.

„Já nevím, jestli to Poslanecká sněmovna opravdu udělá, ale pokud to udělá, tak přijde s křížkem po funuse, protože já už jsem o tom s Martinou mluvil za přítomnosti dalších a poprosil jsem ji, aby si 28. října ve svém diáři udělala volný den,“ uvedl Zeman.



Prezident už v březnu naznačil, že vyznamenání udělí muzikantovi Jaromíru Nohavicovi (více čtěte zde).

Kromě Sáblíkové by dolní komora parlamentu mohla navrhnout Zemanovi na státní vyznamenání kardinála Miloslava Vlka in memoriam, folklorní zpěvačku Jarmilu Šulákovou in memoriam, historika Petra Čorneje, psychiatra Cyrila Höschla nebo bývalého hokejistu Jiřího Holečka. Sněmovna by měla o kandidátech hlasovat v červnu.

