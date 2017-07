Vládní poslanci dávají ruce pryč od nového kariérního řádu pro učitele

„Ještě donedávna to vypadalo na koaliční shodu, ale ANO dává volné hlasování a to je problém. KDU-ČSL dosud zákon podporovala, ale teď bude mít také volné hlasování,“ řekl šéf lidoveckých poslanců Jiří Mihola. „Některé věci se nepodařilo ministerstvu školství dobře zkomunikovat,“ odvětil vyhýbavě Mihola na otázku iDNES.cz, kolik lidoveckých poslanců návrh kariérního řádu podpoří.

Petiční výbor dostal v úterý na stůl petici nespokojených učitelů. Ti jsou přesvědčeni, že návrh, který má rozdělit učitele do tří skupin a podle toho je odměňovat, přinese hlavně papírování navíc a že jen malá část učitelů si polepší (více o petici čtěte zde).

Zákon byl velkou prioritou bývalé ministryně školství Kateřiny Valachová, ale než ve vládě skončila, nedokázala ho uhájit v Senátu, který ho poslancům se změnami vrátil. I když napoprvé prošel, postupně se jeho podpora jakoby vypařila. A to i kvůli masivnímu protestu nespokojených učitelů.

I v klubu ANO, který bude mít, jak si Mihola ověřil, volné hlasování, řada poslanců na kariérní řád změnila původně kladný názor. Hlasovat se o něm má ve středu odpoledne.

Učitelé mají být rozděleni do tří stupňů - na začínající, samostatné a výjimečné učitele. Začínající učitelé by museli po dvou letech obhájit před komisí atestaci a po sedmi letech praxe by mohli postoupit do třetího stupně. Kariérní postup by byl také spojen s finančním přilepšením.