Kantoři brojí proti kariérnímu řádu. Nepřibudou peníze, ale papíry, tvrdí

Vládní návrh počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle toho budou také odměňováni. Ministerstvo školství si od zavedení kariérního řádu slibuje finanční zatraktivnění učitelské profese.

Kariérní řád Kariérní řád počítá s tím, že novým učitelům bude dva roky pomáhat uvádějící učitel, který za to bude mít příplatek tři tisíce korun měsíčně. Po dvou letech bude muset učitel absolvovat atestaci před komisí ve škole, kde působí. Členy by měli být ředitel, zkušenější učitel téže školy a externí odborník například z pedagogické fakulty či školní inspekce. Na atestace pro třetí stupeň, který by měl být pro učitele spojen s příplatkem až pět tisíc korun měsíčně, bude dohlížet Národní institut pro další vzdělávání. O třetí stupeň by se mohli ucházet učitelé po sedmi letech praxe.

Učitelský kariérní řád Sněmovna již jednou schválila, senátoři jej však poslancům vrátili s pozměňovacím návrhem, jenž počítá mj. s vyššími příplatky třídním a některým dalším učitelům a zrušením některých specializovaných činností. Nový ministr školství Stanislav Štech však chce kariérní řád prosadit v souladu se stanoviskem předchůdkyně Kateřiny Valachové ve sněmovním znění. Pro Valachovou i Štecha je řád jednou z nejvyšších priorit.

Jenže podobně jako jiné výrazné změny ve školství se ani kariérní řád nesetkal s pochopením části učitelů. Vytýkají mu, že přináší zbytečnou administrativu, která dopadne na školy a učitele. Petici proti schválení kariérního řádu, kterou iniciovala organizace Pedagogická komora, podepsalo 21 tisíc učitelů. „Učitelé, a především ředitelé škol budou zavaleni novou zbytečnou administrativou, která je připraví o čas, jenž by mohli věnovat přípravě na kvalitnější výuku nebo řízení školy,“ stojí v petici, kterou organizátoři v úterý předají poslancům.

Učitelé rovněž kritizují, že spoustu peněz „spolkne“ Národní institut pro další vzdělávání, který bude zavádění úpravy do praxe organizovat. „Například 41 milionů půjde na propagaci kariérního řádu. Manažeři tohoto projektu již nyní pobírají několikanásobně vyšší platy, než činí plat učitele, přestože kariérní řád nebyl dosud schválen,“ kritizují autoři petice.

V odmítání pedagogického řádu však nejsou učitelé jednotní. Například Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) jej naopak podporuje. „Ačkoli má Rada AŘZŠ k takto navrženému kariérnímu řádu některé výhrady, nedomnívá se, že by to měl být důvod k nepřijetí novely. Přináší i řadu pozitivních změn, které by mohly pomoci ke kvalitnějšímu řízení škol,“ uvedla za AŘZŠ Hana Stýblová, ředitelka ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov.

Štech: Bez kariérního řádu budou mzdy růst pouhým stárnutím

Nový ministr školství Stanislav Štech na petici učitelů nejprve zareagoval emotivně. „Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu (20 tisíc proti): že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli? Od samého začátku fake - komora, co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice ... nechce se mi to věřit,“ napsal na svém Facebooku.

Později své vyjádření zmírnil. „Fakta jsou jasná: Kariérní řád učitelů je důkladně prodiskutovaný s učiteli i řediteli, se školskými asociacemi i s odbory. Kariérní řád přináší skutečnou změnu, jeho cílem není papírování a nárůst byrokracie, ale skutečná pomoc a podpora učitelům v jejich náročném povolání,“ uvedl ministr. Na účinný systém podpory kantorské profese podle něho čekají učitelé už řadu let a kariérní řád prý tuto podporu bude garantovat.

„Neschválit kariérní řád znamená pokračovat v tom, že učitelé nebudou podporováni na počátku své profesní dráhy, kdy je třeba doplnit praktickými zkušenostmi přípravu z vysoké školy, ani v dalším profesním růstu. Jejich kariéra zůstane i nadále plochá a jejich mzdy se budou zvyšovat pouhým stárnutím. Hlavním účelem kariérního řádu tedy není navyšování platů učitelů, ty musejí být zvyšovány jinými opatřeními, byť postup do vyššího kariérního stupně, případně specializační příplatek plat učitelů zvyšují,“ uvedl Štech pro iDNES.cz.