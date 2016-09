V obchodu se sexem proteče šest miliard. Utrácejí je stále častěji Češi

Zmapovat byznys se sexem v Česku není snadné. Na otázky, kdo, kde, komu a za kolik, neexistuje jasná odpověď. Prostituce se totiž pohybuje někde na pomezí ilegality a předstíraného nezájmu úřadů. Místo tvrdých dat proto odborníci pracují s kvalifikovanými odhady a výsledky výzkumů. I tak jsou čísla, která přinášejí, zajímavá.

Podle generální ředitelky neziskové organizace Rozkoš bez rizika Hany Malinové si sexuálními službami v Česku vydělává nebo přilepšuje 10 až 13 tisíc žen. Starší, zhruba 10 let staré odhady ministerstva vnitra nebo České katolické charity uváděly vyšší čísla - 20 až 30 tisíc.

Přestože stát nemá kvůli chybějícímu zákonu o prostituci úplný přehled, Český statistický úřad (ČSÚ) zahrnuje hodnotu služeb v sexbyznysu do svých výpočtů hrubého domácího produktu. Statistici řadí prostituci spolu s prodejem drog do šedé ekonomiky.

„Odhadujeme hodnotu služeb prostituce přes šest miliard korun, přidaná hodnota z této činnosti dosahuje tří a půl miliardy korun,“ uvedl mluvčí ČSÚ Tomáš Chrámecký.

Jak vysvětlil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet, částka šest miliard představuje součet výdajů, které Češi i cizinci za tyto služby v České republice zaplatí. Když z této částky odečteme náklady, jako jsou například pronájem prostor, oblečení, lékařské prohlídky, dostaneme se na částku přesahující tři miliardy.

Jak ukazují data ČSÚ, procentuální podíl prostituce na HDP od roku 1995 klesá. Nicméně na pokles má také vliv rostoucí HDP. Dá se říci, že odhadovaná přidaná hodnota prostituce se v letech 1995 až 2005 držela kolem pěti miliard.

Podíl prostituce na HDP podle odhadů ČSÚ.

Podle Rozkoše bez rizika Česká republika již nezažívá boom prostituce, zejména pouliční, jako na začátku 90. let. Sexuální služby se poslední dobou více skrývají a odehrávají za dveřmi nočních klubů a privátů (více čtěte o situaci v Chebu a Dubí).

„I v roce 2015 bylo typickou formou poskytování sexuálních služeb v prostředí nočních erotických klubů, poskytování sexuálních služeb v privátech, ale také přes eskortní servisy. Pouliční prostituce je dlouhodobě na ústupu,“ shrnuje loňský rok ve své zprávě ministerstvo vnitra. Změna nastala v roce 2007, kdy Ústavní soud schválil takové znění vyhlášky proti prostituci, která zakazuje nabízení sexuálních služeb na veřejnosti.

Pouliční prostituce Podle policie se pouliční prostituce díky celkovému úbytku vyskytuje pouze ve specifických lokalitách: V Praze se jedná o Karlovo náměstí a přilehlou Myslíkovu ulici a Václavské náměstí. Ve Středočeském kraji jde především o parkoviště u Rudné u Prahy. Dále pohraniční oblasti jako Teplice, Dubí, Bílina, Šluknovský výběžek, Ústí nad Labem - Předlice v severních Čechách, Těšínsko ve Slezsku či Pávov na Vysočině. V jižních Čechách na hranicích s Rakouskem je to Dolní Dvořiště, České Velenice, nebo Strážný na hranicích s Německem. Na Moravě je dominantní Brno.

Podle zkušeností policie se téměř ve všech případech jedná o prostituci dobrovolnou. „Z prováděných šetření je zřejmé, že prostituci se věnuje široká škála osob ve smyslu sociálních, věkových a vzdělanostních vrstev. V uplynulém roce byly v rámci prováděných kontrolních akcí zjišťovány jako prostitutky převážně ženy české a slovenské státní příslušnosti,“ uvádí ministerstvo.

I podle Rozkoše bez rizika je většina prostitutek v Česku v současnosti české a slovenské národnosti. Větší počet cizinek se v sexbyznysu udržuje jen v některých lokalitách - například Rumunky v jižních Čechách nebo Slovenky na Ústecku. „Dříve tvořily Češky 55 procent žen pracujících v sexbyznysu, dnes je to 85 procent. Zbytek jsou cizinky,“ uvádí Malinová.

Vztah Čechů k placenému sexu se mění

V posledních letech se prostituce více přesouvá na priváty, naopak ta pouliční je na ústupu. Věnuje se jí jen osm až deset procent žen, které si tímto způsobem vydělávají. Mnoho podniků nabízejících sex se prezentuje jako masážní salony.

Podle Malinové to není novinka, tyto oblasti byly podle ní propojené už dříve. Rozdíl je v tom, že masážní salony poskytující za příplatek sexuální služby se prezentují otevřeněji.

Čím dál větší roli hraje internet. Výhodou je snadnější a nenápadnější domluva mezi prostitutkou a zákazníkem. Vlastní webové stránky mívají priváty a prostřednictvím internetu si předávají své zkušenosti i zákazníci. Ti se čím dál častěji rekrutují z českých mužů.

„V současnosti je převis nabídky. Šedesát až sedmdesát procent zákazníků tvoří cizinci a turistický ruch má výkyvy,“ uvádí Malinová.

Čeští muži podle ní zatím nejsou tak zvyklí využívat placeného sexu, to se ale pomalu mění. „ U nás asi pětina mužů přiznává, že má zkušenosti s prostitucí,“ tvrdí sexuolog Petr Weiss, který se opírá o výsledky provedených výzkumů (rozhovor se sexuologem čtěte zde).

Zajímavé je sledovat i vzdělání a sociální zázemí žen, které poskytují sexuální služby. Většina sexuálních pracovnic má ukončené středoškolské vzdělání, sedm až osm procent jsou vysokoškolačky. Rozhodně tedy neplatí, že by se sexbyznysu věnovaly ženy bez vzdělání.

„Scéna se proměňuje i v tom, že je málo zaměstnání, kde by si ženy dostatečně vydělaly. Navíc stále existuje vyučení v oborech, které jsou prakticky bez uplatnění, jako jsou třeba textilní obory,“ popisuje současný neutěšený stav Malinová. Podle jejích zkušeností tvoří zhruba polovinu žen zaměstnaných v sexbyznysu samoživitelky, které potřebují peníze pro své děti.

Na živnostenský list pracovalo 11 procent respondentek průzkumu Rozkoše bez rizika. Ženy, které pracují v erotických podnicích, jsou vypláceny nejčastěji po skončení směny. Podle průzkumu dostávají 40 až 60 procent z ceny poskytnuté služby. V praxi také bývá častou variantou, že žena si od podniku pronajímá pokoj za pevnou částku a všechny peníze od zákazníků si nechává.

Ženy většinou nemají s vedením podniku uzavřenou smlouvu. Pouze necelých 19 procent z oslovených prostitutek bylo s podnikem nějak smluvně svázáno. To z těchto žen dělá i možné oběti šikany v zaměstnání nebo na úřadech. V případě ústrků nebo nespravedlivého postupu proti nim se mnohdy zastání nedočkají (více o přístupu policie čtěte zde). Zvažovaný zákon o regulaci prostituce by to mohl změnit, posílil by práva žen pracujících v této oblasti.

Podívejte se na ukázku z edukačního videa neziskovky Rozkoš bez rizika. Film Magda aneb S tebou ne! názorně ukazuje nejčastější problematické situace, se kterými se sexuální pracovnice setkávají: