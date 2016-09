Prostituce už není tak riziková, jak bývala, říká sexuolog Petr Weiss

Je to s prostitucí v Česku pořád stejné, nebo se to za poslední léta mění?

Mění se to. Po revoluci u nás byla prostituce naprosto neregulovaná, divoká a velmi riziková. Kolem silnice E55 na německých hranicích nebo v jižních Čechách na rakouských hranicích se shromažďovaly prostitutky z poloviny Evropy, především z Ukrajiny, Balkánu, ale i ze Slovenska. Byly velmi rizikovou skupinou jak z hlediska šíření pohlavně přenosných chorob, tak i z hlediska viktimizace. Tyto ženy se velmi často stávaly oběťmi kriminální činnosti různých gangů, jak českých, tak i zahraničních. Od té doby se situace samozřejmě změnila. Dnešní prostituce se spíš stahuje do soukromí nebo do veřejných domů k tomu určených. Z epidemiologického, zdravotního hlediska to už není takový problém, jak tomu bývalo před dvaceti lety.

Sexuolog Petr Weiss bude hostem videochatu iDNES.cz Ve studiu iDNES.cz bude Petr Weiss odpovídat na dotazy čtenářů. Přenos začne ve středu 7. září ve 14:00, dotazy lze pokládat už nyní.

Co se týče právní situace, v Česku je prostituce pořád někde v šedé zóně. Vy osobně byste byl pro její legalizaci, nebo naopak úplnou kriminalizaci?

Existuje i jiná možnost. Příkladem je Nizozemí, kde je prostituce regulována na úrovni obcí. Umím si představit, že některé obce, například s vedením složeným z křesťansko-demokratické reprezentace, by prostituci zakázaly. Existují ale jistě i obce, které by prostituci za určitých podmínek povolily. Domnívám se, že toto řešení by mohlo být přijatelné jak pro provozovatele prostituce, tak pro obce.

V souvislosti s možnou legalizací se mluví i o tom, že státu nyní unikají velké příjmy na daních z prostituce. Ženy provozující prostituci by se ale musely někde registrovat, patrně si nechat vystavit i živnostenský list. Je to podle vás schůdné?

Zkušenosti ze západoevropských zemí jsou smíšené. Jsou země, kde se to celkem osvědčilo, například v Rakousku, Německu nebo Holandsku, ale jsou také země, kde to nevedlo k žádné znatelné změně. Nejsem si úplně jistý zdaňováním prostituce na státní úrovni, protože mám trochu pocit, že v případě zdanění prostituce by se stát stal jakýmsi hlavním pasákem.

Kdo je Petr Weiss prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. je sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut



působí v Sexuologickém ústavu Všeobecné nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy



Všeobecné nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je profesorem psychologie na Filozofické fakultě UK a také soudním znalcem v oboru psychiatrie - klinická psychologie a sexuologie



a také v oboru psychiatrie - klinická psychologie a sexuologie je členem mnoha odborných společností, mimo jiné vědeckým tajemníkem Sexulogické společnosti při České lékařské společnosti J. E . Purkyně



při České lékařské společnosti J. E . Purkyně napsal monografii Sexuální deviace - klasifikace, diagnostika a léčba a je autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací



Říkáte, že v Česku se prostituce hodně změnila, přesunula se z ulic do soukromí. Objem nabídky a poptávky zůstává stejný?

Nemám oficiální data, takže nejsem schopen vám na to odpovědět. Rozhodně platí, že prostituce je méně viditelná, méně nápadná. Nebezpečná není samotná prostituce, ale spíše kriminalita s ní spojená, to znamená nezřídka drogová kriminalita, obchod s lidmi, nucení k prostituci a tak dále. Tyto trestné činy by se měly především kriminalizovat, ne samotná prostituce.

Co říkáte na trend sex on-line?

Nové formy komunikace a nová média přinášejí i nové normy v sexuálním chování lidí. Takže samozřejmě každé nové médium bude využito dříve nebo později i takovýmto způsobem.

Nazvala jsem si tento trend „bezdotykovým sexem“. Říká to něco o uživatelích těchto služeb?

Myslím, že to o nich nic moc neříká. Uživatelé jsou muži, kteří rádi masturbují. To je vše, co k tomu lze říct. Ale samozřejmě on-line sexualita, ať už pornografie, sexuální chaty, živé webkamery a tak dále, vedou k jednomu, co mohu ze sexuologického hlediska spolehlivě dokladovat. Přinejmenším ve světě, u nás se to zatím neprojevilo, ale dříve nebo později se to projeví. Výzkumy potvrzují, že v důsledku tohoto druhu sexu, a to především široké dostupnosti internetové pornografie, přichází pokles frekvence sexuálních partnerských styků.

Když se bavíme o prostituci, asi máme na mysli model, že žena služby nabízí a muž je klient. Je to někdy i obráceně?

Jen ve velmi malém procentu. Existují i mužští prostituti, ale ti jsou většinou homosexuální. Praha už za bolševika byla jedním z center homosexuální prostituce. I když se o ní tolik nemluví jako o té heterosexuální, tak samozřejmě dodnes přetrvává. A bývá nebezpečnější, zejména z hlediska epidemiologického. Především z hlediska šíření HIV je nebezpečnější než ženská prostituce. Co se týče heterosexuální mužské prostituce, je spíše výjimečná. Podle všech výzkumů, pokud si ženy najímají prostituty, tak ani ne kvůli sexu. Jsou to většinou spíše společníci než sexuální partneři.

Čím to je?

V pozadí tohoto rozdílu jsou rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou. Muži obecně tíhnou ke střídání sexuálních partnerek, k anonymním sexuálním stykům, a podobně. Ženy ne. Ženská sexualita je zaměřena více selektivně. Ženy jsou podstatně méně ochotny jít do anonymních sexuálních styků nebo střídat partnery.

Jsou u žen motivem k prostituci vždy peníze?

Ano, jsou to vždy peníze. Měl jsem v životě jednu jedinou klientku, prostitutku, která to kromě peněz dělala i kvůli sexu. Sama byla hypersexuální, čili měla nadměrnou potřebu sexuálního vybití, tak vysokou, že jeden muž nebyl schopen ji naplnit. Takže tímto způsobem spojila příjemné s užitečným a na své zvláštnosti i vydělávala. Ale je to skutečně výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Stává se z vašeho hlediska, že prostituce ve smyslu příjmu služeb je u muže spojen s rozpadem vztahů, psychickými problémy, nebo je to oddělené?

U nás asi pětina mužů přiznává, že má zkušenosti s prostitucí. Nejsou to muži, kteří by byli nápadní osobnostně, sociálně, nebo psychologicky. Jsou to normální muži. U českých žen, dle našich anonymních výzkumů, přiznávají tři procenta, že poskytly sex za peníze. Toto číslo se nemění od roku 1993, kdy jsme začali sledovat sexuální chování české populace. Ta tři procenta netvoří jistě jen prostitutky profesionálky, ale zahrnují v naprosté většině české ženy, které se příležitostně nebrání podobné výdělečné činnosti.

Jedna věc je poskytování sexu za úplatu finanční a druhá za nějaké výhody...

Na to jsme se našich respondentek neptali, my jsme se ptali na sex za úplatu. Poskytování sexu za výhody bude jistě ještě vyšší, ale netušíme kolik.

Jsou tato čísla podobná i v zahraničí?

Neznám zahraniční výzkum, který by sledoval procento žen poskytujících sex za úplatu v obecné populaci. Mohu vám ale říci jednu věc: česká společnost obecně je ve všech sledovaných sexuálních otázkách postojově nejliberálnější podle všech srovnatelných výzkumů ze zahraničí. A to včetně postoje k prostituci. Nesrovnatelně liberálnější než lidé v USA, ve Francii, v Anglii nebo v Německu, kde byly provedeny srovnatelné výzkumy.