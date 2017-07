V KLDR panují nejhorší sucha za poslední roky, hrozí nový hladomor

„Je urgentně zapotřebí více dešťových srážek, aby se zabránilo znatelnému poklesu produkce obilí v hlavní sezoně roku 2017,“ cituje stanice CNN zprávu Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO). „Pokud bude dál panovat sucho, bude se situace kolem zabezpečení potravin nadále zhoršovat,“ varuje mezinárodní organizace.

Podle nedávné zprávy stanice Radio Free Asia mají dokonce žáci středních a vysokých škol na severu země už od poloviny května nařízeno každý den od 5 do 10 hodin zalévat pole. „Vyučování nyní začíná od 11 hodin,“ řekl stanici severokorejský zdroj.

Hlavní zemědělská sezóna v KLDR spadá mezi duben a červen. Letos v tomto období spadla v některých klíčových oblastech jen polovina dlouhodobého srážkového průměru.

„Sezónní srážky v hlavních oblastech produkce obilí jsou pod úrovní roku 2001, kdy produkce obilovin spadla na bezprecedentní úroveň dvou milionů tun,“ uvedl představitel FAO pro Čínu a KLDR Vincent Martin.

Severní Korea se dodnes vzpamatovává z hladomoru, který ji postihl v letech 1994 až 1998. Kombinace ukončení potravinové pomoci ze strany SSSR, série such a záplav a centrálního plánování tehdy vyvolala katastrofu, která si vyžádala životy asi půl milionu lidí. V totalitní zemi se toto období dnes nazývá „Obtížný pochod“.

Brutální cyklus such a povodní

V KLDR dnes žije přibližně 25 milionů lidi a podle odborníků asi 70 procent z nich stále nemá zajištěnou dostatečně pestrou stravu. „V Severní Koreji je chronický nedostatek jídla. Nikdy se z toho nedostali, stále nedokážou nasytit své lidi,“ řekla CNN analytička Jean Leeová z respektovaného think tanku Wilson Center.

Hlad by podle ní mohl v KLDR udeřit letos v zimě. „Navíc mohou přijít monzuny a s nimi spojené záplavy. Je to země, kde je velmi málo zemědělské půdy, 85 procent krajiny tvoří hory a opakuje se tu brutální cyklus such a povodní,“ přibližuje severokorejské podmínky Leeová.

Organizace spojených národů vyzvala svět, aby severokorejským farmářům poskytl pomoc v podobě zavlažovacích zařízení a obyčejným obyvatelům KLDR poslal potravinovou pomoc. Zde však do věci vstupuje mezinárodní politika a jaderné ambice totalitního režimu v Pchjongjangu, kvůli nimž je zbídačená země na mezinárodní scéně vyvrhelem.

Naposledy v roce 2012 se americká vláda dohodla s režimem Kim Čong-una na zastavení jejího jaderného programu výměnou za 240 000 tun potravinové pomoci. Dohoda nevydržela ani měsíc, než Kim oznámil plány na nové raketové testy.

O pět let později je atmosféra kolem KLDR daleko vypjatější. Pchjongjang na počátku července provedl test rakety, která by podle expertů doletěla až na Aljašku, a americký Kongres nyní jedná o schválení dalších sankcí proti KLDR.