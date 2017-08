Levičáci v USA svrhli sochu konfederačního vojáka, pak ji poplivali

„Pryč s KKK, rasisté pryč z USA,“ skandoval v pondělí večer dav stoupenců krajní levice v čtvrtmilionovém městě a přihlížel, jak se odhodlaná aktivistka sápe na pomník konfederačního vojáka.

Dívka hodila soše kolem krku smyčku, dav na zemi zatáhl za provaz a vzápětí se pomník poroučel k zemi. Na videu je vidět, jak se mu bronzová hlava po dopadu zamáčkla mezi ramena.

Asi stovka mladých levicových aktivistů z organizací Democratic Socialists of America, Workers World Party a Industrial Workers of the World výskala radostí.

Někteří do vyvráceného pomníku kopali, jiní na něj plivali a pořizovali si u něj selfie. List The New York Times uvádí, že policie si celý incident natáčela, ale nikoho nezatkla.

Pomník konfederačního vojáka stál před budovou okresního soudu v Durhamu od roku 1924 a podle nápisu na podstavci byl věnován „památce hochů, kteří nosili šedou“. Jeho destrukce vyvolala silnou reakci na sociálních sítích. Někteří čin radikálních levičáků schvalují, jiní ho odsuzují jako poplivání americké historie. Ozvaly se dokonce hlasy, které ho srovnávají s ničením památek Islámským státem.

Státy na jihu USA v posledních dvou letech debatují o odstranění konfederačních soch a pomníků, které kritici označují za symboly otroctví.

Rozhodnutí zbavit se sochy generála Roberta E. Leeho vyvolalo o víkendu krvavé srážky v Charlottesville ve Virginii, při kterých zemřela jedna žena a desítky lidí byly zraněny (více zde).

Muž najel ve Virginii autem do davu lidí: