Babiš dorazil na Hrad. Má tam schůzku s prezidentem Zemanem

Zeman se Babiše v kauze Čapí hnízdo v poslední době několikrát zastal. V rozhovoru pro web Parlamentní listy například uvedl, že pokud by hnutí ANO vyhrálo podzimní volby, mohl by se jeho šéf stát premiérem i v případě, že by zrovna seděl ve vazbě.

V rozhovoru pro MF DNES nicméně Babiš uvedl, že z toho nijak velkou radost neměl (více zde). „Vážím si slov pana prezidenta, ale debata o tom, zda budu, nebo nebudu ve vězení, se mi samozřejmě vůbec nelíbí, protože jsem nic neprovedl,“ řekl.

Zeman také zdůraznil, že nedostal uspokojivé vysvětlení kauzy Čapí hnízdo od policejního prezidenta Tomáše Tuhého a že v něm policejní žádost o vydání Babiše a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka vzbuzuje podezření ze zneužití policie pro politický boj.

