Arabské země couvají, seznam požadavků pro Katar je o polovinu kratší

Příčinou neshod s Katarem je jeho údajná podpora terorismu a sbližování s Íránem. Jmenované země 5. června kvůli tomu s Dauhá přerušily diplomatické styky a zavedly dopravní a ekonomické sankce (více zde).



Čtveřice států původně na splnění třinácti bodů dala Kataru ultimátum, které vypršelo začátkem července. Nyní seznam zredukovala na šest bodů, mezi nimiž zůstala podmínka, aby Katar bojoval proti terorismu a extremismu a ukončil provokace a podněcování. Píší o tom například servery The Globe and Mail nebo The National.

Katar obviňování považuje za neoprávněné a vznesené požadavky za vměšování do vnitřních záležitostí. Na zprávu o zredukování podmínek nereagoval. Zejména dopravní sankce Katar značně poškozují, země musí kvůli uzavírce pozemní hranice se Saúdskou Arábií dovážet potraviny po moři a letecky (psali jsme zde).

Diplomaté čtyř zemí v sídle OSN sdělili, že jejich země mají zájem krizi řešit po dobrém. Zástupce Saúdské Arábie řekl, že se na redukci požadavků dohodli ministři zahraničí uvedené čtveřice zemí na schůzce 5. července v Káhiře. Splnění těchto podmínek by podle něj mělo být pro Katar snadné. Není už mezi nimi uzavření satelitní stanice al-Džazíra, avšak zbylé podmínky se týkají i jí, a to v požadavku zastavit podněcování k násilí a šíření nenávisti.

Podle odborníků může zmírnění požadavků pomoci spor vyřešit, ale nikoli trvale. Problémem zůstane odlišné chápání termínu terorismus. Katar dává prostor hlasům, které se neshodují s oficiálními názory čtyř kritizujících zemí. Kromě jiného podporuje Muslimské bratrstvo, které je v Egyptě zakázáno a označováno za teroristickou organizaci. Tyto „alternativní hlasy“ podle expertů někdy vyzývají ke svržení vlád v regionu.