Blokáda Kataru: nejbohatší stát nyní krmí zeleninou Íránci, mlékem Turci

Katar, který byl odříznut svými bratranci stejně drsně, jako to udělali Sověti s Berlínem při blokádě v letech 1948 a 1949, teď živí Íránci, Turci a pan Mutáz Chaját, uvědomělý katarský vlastenec.

Se slovy „nastal čas udělat něco pro Katar“ nakoupil v Americe a Austrálii 4 000 krav a najal letadla Qatar Airways, aby jeho krajané měli v ledničkách zase čerstvé mléko, sýr a kefír.

Zaplatil za to osm milionů dolarů včetně dopravy, což znamená, že jedna kráva ho vyšla na dva tisíce dolarů.

Není sám, kdo teď živí Katar. Nejbohatší stát světa krmí Íránci a Turci. Vznikl kvůli tomu přímo letecký most, podobný tomu, jaký kdysi zřídili Američané pro vyhladovělé Berlíňany.

Minulý týden odletělo v neděli z Íránu do Kataru pět letadel s čerstvou zeleninou a ovocem, každý stroj vezl náklad devadesát tun. Aby emirát snad nedostal nemoc beri-beri, dodává mu teď Írán letecky sto tun ovoce denně. Kromě toho se v katarských obchodech začalo ve velkém prodávat íránské maso. Írán ho jen za první dva dny blokády dovezl šestašedesát tun.

Na ranveji letiště v Dauhá se teď íránská letadla střídají s tureckými. Turci ale vozí především mléko a mléčné výrobky, protože kraví plán vlasteneckého Mutáze Chajáta začne naplno nést ovoce, pardon, mléko až koncem června.

Katar má sice údajně zásoby na dvanáct měsíců dopředu, jak to oznámily úřady, ale blokáda, kterou vyhlásili jeho arabští bratranci, první dny přece jen bolela.

Před ní se drtivá většina katarského jídla dovážela ze Saúdské Arábie, s níž má Katar pozemní spojení, a Emirátů, tam je to přes Saúdskou Arábii asi čtyřicet kilometrů. Tahle cesta teď ale byla přeseknuta poté, co obě země a několik dalších daly Katar do rozčilené arabské klatby.

Proč je Katar v klatbě

Oficiálním důvodem bylo, že Katar podporuje islamisty, teroristy a radikály, což je sice pravda, ale přesto je to divné, protože Saúdové a Emiráty dělají totéž. Snad jen s tím rozdílem, že někdy dávají peníze jiným. Skutečným vysvětlením je, že maličký Katar přerostl Saúdům přes hlavu a dělal si, co chtěl.

Výsledkem je, že Katar z minuty na minutu přišel o dodávky čerstvých potravin. Abyste pochopili rozsah problému: představte si, že je třeba nasytit dvě Prahy, akorát s tím rozdílem, že na to máte nekonečné množství peněz.

Přesto v prvních hodinách embarga vyjeli prostí občané knížectví ve svých luxusních vychlazených čtyřkolkách na nákupy a vyluxovali v supermarketech oddělení s ovocem a kuřaty.

Katar rovněž vytvořil výbor, který má koordinovat dovozy jídla. Na cestu kromě letadel už na lodích vyrazili íránští obchodníci s prvními dodávkami. Přes Perský záliv lodě doplují do Kataru za dvanáct hodin.

Nikdo nemá strach, že by Katar měl hladovět a hubnout, protože má peníze a místo po Arabech dychtivě zaplní kromě Turků a Íránců Evropané, Indové a další. Kdo má zájem, může zavolat do Kataru, hotline výše zřízené komise má číslo 33217886 a 55305515, samozřejmě s patřičnou předvolbou.

Ale rozmyslete si to dvakrát. Sotva do Kataru začali létat s jídlem Turci, saúdské uživatele Twitteru to rozpálilo víc než polední slunce poušť. Rozčileně si posílali snímky turecké zrady, na nichž bylo mléko a jogurty, a v odvetě vyzývali k bojkotu tureckého zboží. Že jsou ve své pomstychtivosti ochotni zajít daleko i za cenu osobních obětí, ukázala hodně sdílená výzva k bojkotu tureckých televizních seriálů, jež jsou mezi Saúdy velmi oblíbené.