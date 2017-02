Rusko tajně rozmístilo novou střelu s plochou dráhou letu, tvrdí deník

19:02 , aktualizováno 19:38

Rusko podle informací amerického deníku The New York Times tajně rozmístilo nové střely s plochou dráhou letu, a to přes americká varování, že tím poruší dohodu o zákazu raket středního doletu. Část z nich se nachází na zkušební střelnici Kapustin Jar na jihovýchodě evropské části Ruska.