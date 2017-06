V Rusku se nebezpečně roztahuje bída, každý desátý nemá peníze na jídlo

Z posledního průzkumu Všeruského centra výzkumu veřejného mínění (VCIOM) vyplývá, že v Rusku je nejvíc chudých od krize v roce 2009. Za chudého čtyři pětiny Rusů považují člověka, kterému sotva stačí peníze na oblečení a jídlo.



Do této skupiny v květnu spadalo 39 procent Rusů, každý desátý se kvůli finanční situaci nemůže dosyta najíst. Na jídle a oblečení nemusí šetřit 41 procent Rusů, vyšší výdaje jako nákup lednice či televizoru by však už pro ně představovaly problém. Nejméně chudých (19 procent) bylo v Rusku v květnu 2014, tedy v době, kdy začínala válka na východě Ukrajiny.

S dalšími varovnými čísly přišla ve středu Taťána Golikovová, předsedkyně Komory účetních Ruské federace. Podle ní počet Rusů žijících pod úrovní chudoby vyrostl na začátku letošního roku meziročně o dva miliony na 22 milionů lidí. To představuje 15 procent obyvatelstva. Reálné příjmy Rusů nadále klesají, přestože pomaleji než minulý rok.

„Kupní síla obyvatelstva klesá. Inflace dosahuje 4,1 procenta, ale platy rostou o 0,9 procenta, takže reálné příjmy klesají, což čím dál větší procento lidí posílá níž a níž,“ uvedl pro iDNES.cz Karel Svoboda, odborník na Rusko z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Například vědeckým pracovníkům bylo nedávno doporučeno, aby přešli na zkrácené úvazky, protože nejsou peníze, aby jim na univerzitách zaplatili plný úvazek,“ dodává Svoboda příklad z akademické sféry v nejrozlehlejší zemi světa.

Za čtyři roky přibylo osm milionů chudých

Důvodů hospodářské mizérie většiny Rusů je víc. „Jedním je jednoznačně pokles cen ropy, druhým důvodem je přecenění ruských sil v jeho mezinárodně politickém angažmá. Ta země provozuje něco, na co nemá,“ připomíná Svoboda nákladná vojenská angažmá na Ukrajině a v Sýrii.



Ruská ekonomika by letos podle poslední prognózy Světové banky měla růst o 1,3 procenta. Přispějí k tomu hlavně o něco vyšší ceny ropy a její rostoucí produkce, která dosáhne nových postsovětských maxim. Zvýšení spotřeby a oživení investičních aktivit by mělo povzbudit i chystané mistrovství světa ve fotbale v roce 2018.



Problémem je, že optimistické propočty se obyčejných Rusů příliš netýkají. Nůžky sociální nerovnosti jsou extrémně rozevřené, Rusko je považováno za nejméně rovnostářský stát z velkých světových ekonomik. Zpráva z loňského roku ukazuje, že 62 procent bohatství v Rusku drží dolaroví milionáři a 26 procent miliardáři.

Střední třída mizí, podle Světové banky přes okraj chudoby za poslední čtyři roky přepadlo osm milionů lidí. Agentura Bloomberg uvádí, že dvě třetiny Rusů nedosáhnou na průměrný plat (39 000 rublů, čili 15 000 korun), podle agentury Reuters 13,5 procenta Rusů bere méně než deset tisíc rublů měsíčně (3870 korun).

Putinova loterie

Téma nízkých příjmů a vysokých cen se objevilo i v tradiční televizní debatě Vladimira Putina, která se letos odehrála již popatnácté. „Stojí před námi řada úkolů. Prvním a nejdůležitějším je zajistit růst mezd. Musíme vymýtit chudobu, zbavit se chatrčí a nebezpečných obytných domů,“ prohlásil Putin před kamerami.

„Reálné příjmy našich občanů během uplynulých několika let klesaly. Obzvláště znepokojující je rostoucí počet lidí žijících pod hranicí chudoby,“ připustil zasmušilý vládce Kremlu v pořadu, který je považován za moderní obdobu setkávání cara s prostým lidem. Prezident divákům připomněl, že sám pochází ze skromných poměrů a zavzpomínal, jak jeho otec kdysi úzkostlivě šetřil elektřinou.

Potravinové lístky V Rusku se už nejméně dva roky debatuje o zavedení potravinových lístků. Program potravinové pomoci by se podle posledních zpráv měl týkat 19 milionů lidí žijících pod úrovní životního minima. Každý z nich by měl ročně dostat na speciální kartu 10 000 rublů (asi 3 870 korun) na nákup vybraných potravin. Ministerstvo průmyslu počítá, že program vyjde na 300 miliard rublů ročně. Dřív než příští rok však prý zaveden nebude - zatím nejsou peníze. O podrobnostech plánu čtěte více zde.

Když si mu několik diváků postěžovalo, že jejich příjem činí pouhých 3 600 rublů měsíčně (asi 1 400 korun), odvětil: „To si budu muset prověřit“. Některé nářky se rozhodl vyřešit sám: například ženě z Iževska, která si stýskala, že se jí dům rozpadá nad hlavou, slíbil přestěhování.

Podle Svobody prezidentův televizní pořad funguje jako loterie, která má obyvatelstvo uchlácholit. „Putin si vybere jednu učitelku, které splní přání a zvýší jí výplatu. Každý vidí, že jí pomohl a všichni doufají, že příští rok se to stane jim. Nikdo ale už nevidí, že Putin vládne už sedmnáct let a je tak zodpovědný za to, že špatně jsou na tom všichni učitelé. Je to PR akce, díky níž si lidé říkají, že se sice mají mizerně, ale kdyby o tom prezident věděl, něco by s tím udělal,“ vysvětluje Svoboda.

Čím dál více Rusů si uvědomuje, že zatímco lidí obrací každý rubl, představitelé režimu si žijí na vysoké noze. Dokazují to i tisícové protesty svolané opozičním lídrem Alexejem Navalným, který Rusům ukázal luxusní usedlosti premiéra Dmitrije Medvěděva a zmapoval síť nadací, skrze něž bere miliardové úplatky (o protestech více zde).

Putina, který podle všeho bude příští rok opět kandidovat na prezidenta, zatím lidová nespokojenost s klesající životní úrovní a rozbujelou korupcí příliš neohrožuje. „Lidé zatím příliš nereptají, podpora prezidenta je podle posledního průzkumu 82 procent. Zato s premiérem Medveděvem je 53 procenta lidí nespokojeno, stejná čísla má vláda. Takže ta nespokojenost se neodráží na podpoře prezidenta, ale na podpoře všech ostatních,“ komentuje to Svoboda.

„Je samozřejmě otázka, kdy si lidé řeknou: je to parlament, gubernátoři, vláda, premiér, ale někdo tomu přece šéfuje. Problém je však v tom, koho místo Putina. Často slyšíte, že Putin má sice nějaké chyby, ale byl to on, kdo vytáhl zemi z krize,“ připomíná Svoboda totální zmar, v němž se Rusko ocitlo po pádu Sovětského svazu.