PRÁVĚ VYSÍLÁME: Ekonomika roste, ale stát málo investuje, vytkl Zeman vládě

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru vyjadřuje mimo jiné k předvolebnímu boji a chválí Česko za růst ekonomiky. Zároveň se ale diví, že vláda v době ekonomické konjunktury málo investuje a raději hledá možnosti, jak peníze „rozpustit“ mezi voliče.



„Já se obávám, že rok před volbami se řada ministrů snaží dát voličům takzvané dárečky, zatímco tvrdé a přísné reformy se dělají rok po volbách, protože to je nejvhodnější doba,“ říká Zeman o atmosféře rok před volbami do Poslanecké sněmovny. On sám by prý na místě premiéra raději dal peníze z vyrovnaného rozpočtu na investice.

„Ale většina politiků to neudělá proto, že investice nemají volební právo. Takže se za ty dárečky nemohou odvděčit,“ posteskla si současná hlava státu v rozhovoru, který byl na rozdíl od prvního dílu Rozstřelu s exprezidentem Václavem Klausem (první díl diskusního pořadu Rozstřel s Václavem Klausem najdete zde) kvůli Zemanově cestě na valné shromáždění OSN předtáčen.

Nemám paranoiu, říká Zeman ve druhém dílu Rozstřelu:

Šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl se prezidenta ptal také na nedávnou návštěvu německé kancléřky Angely Merkelové a na postoj k uprchlické krizi. Prezident uvedl, že jeho náhled je podobný, jaký mají prezidenti visegrádské čtyřky a možný budoucí rakouský prezident Norbert Hofer.

Zeman v této souvislosti reagoval na označení „populista“, které mu někteří lidé připisují. „Je to velmi užitečná nálepka, ale kdyby měl někdo vysvětlit, v čem se projevuje populismus, a dokonce v čem je populismus, tak by to většinou neuměl,“ řekl Zeman.

Rozhovor s Milošem Zemanem je druhým dílem pořadu Rozstřel. V tom prvním vystoupil jeho předchůdce ve funkci, exprezident Václav Klaus (více zde). V moderování se střídají šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl a videoeditor iDNES.cz Vladimír Vokál. Kromě politiků si hodlají zvát i hosty z politiky, ekonomiky, kultury či sportu.