Co přinesl první rok inkluze? V Rozstřelu odpoví exministryně Valachová

11:00 , aktualizováno 11:00

Před rokem začala platit inkluze, kterou prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová. Stojí také za povinným ročníkem předškolního vzdělávání pětiletých dětí. Jaké další změny by zavedla, kdyby v úřadu neskončila? Co se jí povedlo a za co by se naopak nepochválila? Posílejte další otázky a sledujte odpovědi v pořadu Rozstřel.