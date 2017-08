Inkluze je dražší, než se předpokládalo. Přihlásilo se víc rodičů i škol

Inkluze měla v prvním roce vyjít na miliardu korun, jen od ledna do června se však náklady vyšplhaly na jeden a půl miliardy. Odhad na příští rok se zvýšil z plánované miliardy a půl dokonce na čtyři miliardy.

Ministerstvo školství vysvětluje nesoulad nečekaným zájmem, který i přes negativní kampaň program zaznamenal. A chystá se náklady osekat novelou zákona, která mění pravidla pro zřizování speciálních tříd, snižuje odměny za doučování dětí nebo omezuje nárok na asistenty.

Šéf státní pokladny by si však představoval ráznější škrty. „Uvedené požadavky překračují možnosti státního rozpočtu,“ kritizuje jeho resort výdaje školství a vyzývá k přehodnocení rozsahu podpory prostřednictvím asistentů, speciálních pomůcek a doučování.

Naopak Asociaci ředitelů základních škol se nelíbí, že chce novela výdaje omezit a krátit odměny pro pedagogy.

Bude méně času na děti, varuje odbornice

Speciální pedagožka Jana Karvaiová upozorňuje na to, že inkluze krátí nárok na pomoc. Snížit se má počet hodin, ve kterých se speciální pedagogové nebo učitelé mají věnovat dětem se specifickými poruchami učení nad rámec výuky. Asistenta na celé vyučování by zase měly dostat děti ve čtvrtém stupni podpůrných opatření místo dosavadního třetího stupně. Do čtvrtého stupně se zařazují děti s vážnějším postižením.

Podle Karvaiové ale novela přináší i některá pozitiva – například sníží administrativní zátěž poradenských zařízení, kde se určuje, na která podpůrná opatření mají děti nárok.

Změny by měly začít platit od začátku září. Na konci měsíce bude mít ministerstvo údaje o tom, jak se s novelou školy a poradenská zařízení vypořádaly. Poté chce ministr školství Stanislav Štech zadat analýzu, která vyhodnotí první rok inkluze.

Společné vzdělávání zdravých, handicapovaných, sociálně znevýhodněných i výjimečně nadaných dětí prosadila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Proinkluzivní zákon začal platit loni 1. září, tehdy přestoupilo z praktických do základních škol asi dvě stě dětí (psali jsme zde).