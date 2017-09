Poslanci volají po pádu šéfa Finanční správy kvůli zajišťovacím příkazům

„Problém je důležitější než osoba ředitele. Zatím k tomu nevidím důvod,“ zastal se ministr financí Janečka.

Na zajišťovací příkazy je upřena velká pozornost zejména poté, co byla na Twitteru zveřejněna tajně pořízená nahrávka, na níž exministr financí a šéf ANO Andrej Babiš hovoří o firmě FAU, jedné z těch, vůči které byl zajišťovací příkaz uplatněn.

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci,“ říká Babiš na nahrávce, kterou zveřejnila Skupina Šuman. (více o tom zde)

„Rozhoduje skutečně Finanční správa padni komu padni?“ ptala se Pilného místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. Zajímalo ji, zda není využívána proti byznysovým a politickým konkurentům.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukazoval na to, že v soudních sporech, které se státem vedou firmy, často stát prohrává. „Z 51 pravomocně ukončených soudních sporů v 19 zvítězily firmy. To mi nepřijde jako ojedinělý exces,“ řekl Stanjura.

Lídr TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek přirovnal zajišťovací příkazy k záchranné brzdě ve vlaku. „Musí tam být, ale tahám za ni v opravdu ojedinělých případech,“ řekl Kalousek. Po tom, aby Pilný Janečka odvolal, pak při jednání rozpočtového výboru výslovně volala Kalouskova kolegyně a bývalá poslankyně ANO Kristýna Zelienková a také Stanjura.

„I daňoví úředníci jsou jen lidé“

Ministr Pilný hovořil o mediální štvanici na daňovou správu a hájil daňové úředníky, že v drtivé většině dělají svou práci správně ve prospěch občanů. Za chyby, kdy neměl být zajišťovací příkaz vůči firmě uplatněn, se omluvil. „Nemělo by se to stávat, ale jsou to jenom lidi,“ řekl Pilný.

„Jsem ministr financí, nejsem vyšetřovací orgán. Nenašel jsem pochyby a nejsem ministr Babiš a těžko za něj mohu odpovídat,“ prohlásil ministr financí za hnutí ANO Pilný, který ve vysoké politice po volbách končí. Rozhodl se, že v nich už nebude kandidovat.

„Kdo pořádal mediální štvanici?“ ptal se ministra Stanjura. „Kdo pořádá štvanici? Já nevím, stačí číst noviny. Dívám se na mediální obraz, který je o Finanční správě vytvářen,“ opáčil mu ministr Pilný.

Rozpočtový výbor nakonec přijal usnesení, podle něhož by finanční správa měla využívat zajišťovací příkazy jen výjimečně. A Kalousek poté řekl, že vzhledem k tomu, že Pilný prohlásil, že Janečka neodvolá, bude to muset po volbách řešit nový ministr financí.