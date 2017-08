Babiš zneužíval finanční správu proti konkurenci, naznačuje další nahrávka

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci,“ říká Babiš na nahrávce, kterou zveřejnila Skupina Šuman. Na nahrávce, která má jen 55 sekund a není jasné, s kým na ní mluví, použije přitom několikrát vulgárních výrazů. Reakci Andreje Babiše redakce iDNES.cz zjišťuje.

O postupu finanční správy ohledně zmíněné firmy psaly před pár dny Hospodářské noviny. Podle nich jí úřad obstavil majetek, čímž ji během pár hodin prakticky zlikvidoval. Soud ale postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Správci daní podali proti rozhodnutí kasační stížnost.

Podnik FAU Přerov, který skončil loni v konkurzu, vlastnil sklad pohonných hmot v areálu přerovské Prechezy. Areál patří do holdingu Agrofert, který Babiš převedl do svěřenského fondu. Agrofert měl o sklad FAU údajně zájem a usiloval o odprodej, napsal deník.

„Jednatel FAU pan Csabi mi sdělil, že byl v minulosti ze strany Prechezy kontaktován ohledně prodeje areálu. Firma ho ale nechtěla prodat,“ uvedl právní zástupce FAU Alfréd Šrámek. Agrofert nicméně zájem o odprodej skladu popřel.

Na nahrávce Babiš vyjadřuje nelibost také z toho, že majetkem přerovského areálu není železniční vlečka. „To FAU Přerov to jde do pi*e. Zase, shoda náhod. Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 1997 (v areálu společnosti sídlí FAU, pozn. red.) a oni před privatizací vyčlenili, prodali tu vlečku nějaký firmě a ta skončila ... (slovům nejde rozumět, pozn. red.). Takže vlečka v mojí chemičce patří týmto zm*dům,“ prohlašuje Babiš v nahrávce. Následují zmíněná slova o tom, jak finanční správa „klekla“ na FAU.

„Jdeme po nich, protože to je zločinecká banda, která dluží státu asi 200 milionů na daních,“ dodává Babiš a tím nahrávka končí.



Babiš to musí vysvětlit, říká opozice

K obsahu nahrávky už se vyjádřila ODS. „Pokud opravdu docházelo k tomu, že bývalý ministr financí Andrej Babiš zneužíval finanční správu proti svým konkurentům, jak naznačuje další zveřejněná nahrávka, byl by to nejhlubší pád české politiky po roce 1989,“ uvedla partaj v prohlášení. „Andrej Babiš by měl veřejnosti vysvětlit nové pochybnosti a jasně vyvrátit podezření, že zneužíval finanční správu proti svým konkurentům,“ píší také občanští demokraté.



Záznam zveřejnil twitterový účet pod názvem Skupina Šuman. Svým názvem odkazuje na Julia Šumana, který ve svazcích StB figuruje jako řídící důstojník agenta Bureše. V dříve zveřejněných nahrávkách Babiš hovořil například s novinářem MF DNES Markem Přibilem, který později musel z deníku odejít (více zde).