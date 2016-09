Rodiče mají být učitelům parťáky, měli by je podporovat, říká Valachová

„Jako maminka jsem dnes ráno odvedla do školy svou dceru, jako prvňáčka,“ řekla Impulsu ministryně. Pro dceru prý vybrala školu, do které sama chodila, a kam také chodil její tatínek. „Jsem poměrně konzervativní rodič,“ přiznala.

Zdůraznila, že nejdůležitější je kvalitní a zkušený pedagogický tým. Rodiče by podle ní měli mít příležitost předem navštívit školu, o které se rozhodují, a seznámit se s budoucím třídním učitelem svého dítěte. „Nelíbí se mi, pokud na školách neexistuje respekt k učitelům a neexistují pravidla hry. Spolu s právy jsou i povinnosti. Nezapomínat na to, že bez rodičů to taky nepůjde. Mají svoji roli, bez které to nejde. Rodiče by měli být s pedagogy parťáci a měli by je podporovat,“ řekla.

Valachová také přiznala, že v budoucnu mohou chybět až tisíce učitelů. „To číslo není nadnesené, ale tisícovka pedagogů nám bude chybět při nástupu silných demografických ročníků. Budou nám chybět na prvním stupni a pak v odborných předmětech jako je fyzika, chemie. Budeme to muset řešit už na pedagogických fakultách. Více jak šedesát procent studentů nakonec jako učitelé nenastoupí,“ varovala ministryně.

Nelíbí se jí, že učitelé berou jen polovinu platu typického pro vysokoškoláky. „Přitom mají ve své správě to nejcennější, co máme, naše děti,“ uvedla. Nízká prestiž kantorského povolání a nedostatek učitelů zmínila ministryně i v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz (celý rozhovor s Valachovou zde).

Pomoci se situací ve školství by mělo zvýšení platů od září o osm procent, i když Valachová uznala, že není dostatečné. „Byť nikdo na tom nezbohatne, to mohu potvrdit, je to nějaký signál, že to myslíme vážně a že chceme postupně podmínky měnit,“ řekla. Další návrhy na zlepšení situace učitelů předá prý do konce září vládě.