Babiš by měl rezignovat, udělil by tím Zemanovi lekci, míní Telička z ANO

Jak by se měl podle vašeho názoru v současné bouřlivé politické situaci zachovat předseda hnutí ANO Andrej Babiš?

Hned v úvodu řeknu, že podstatně jasnější by moje odpověď byla po mé víkendové schůzce s panem Babišem. Některá témata, která jsem mu už předem poslal e-mailem, bych chtěl probrat nejprve s ním.

V obecné rovině ale můžu už nyní říct, že v každé demokratické společnosti je skutečnost, že politik vlastnící mediální dům vede rozhovor s redaktorem tak, jak jej pan Babiš vedl, nepřijatelná (více o kauze nahrávek rozhovoru Babiše s redaktorem zde). Ponechávám stranou otázku, jestli to byla provokace, jestli za tím stáli lobbisté nebo subjekty jiných politických stran - to všechno je možné. I přesto je ale fakt, že pan Babiš ten rozhovor vedl místo toho, aby dotyčného vyhodil a zároveň o tom spravil příslušná místa, velmi závažný.

Pro Českou televizi jste přímo řekl, že by měl Babiš v tuto chvíli rezignovat na post ministra financí. Vedl vás k tomu onen rozhovor s redaktorem MF DNES, kauza kolem jeho korunových dluhopisů, či obojí?

V tuto chvíli se mi zdá, že jsme v naší zemi dospěli tak daleko, že tady vidíme určité prvky, které byly na začátku šikmé plochy v Maďarsku a Polsku (byť k tamní situaci máme zatím naštěstí daleko): vládní krize přerůstá v krizi ústavní, prezident se chová v rozporu s ústavou, Senát zvažuje kroky, které zvažuje, jsme v situaci, kdy se o nás v těchto negativních konotacích píše v zahraničí, má to dopad na naše zahraniční zájmy a podrývá to důvěru lidí v ústavní pořádek. V této situaci je rezignace mezi kroky, které by Andrej Babiš měl udělat. Právě proto, aby svým způsobem - v souladu s étosem, se kterým do politiky vstupoval - udělil mimo jiné politickou lekci panu prezidentovi.

Co se týká zmíněné kauzy, tak o korunových dluhopisech jsem mluvil s řadou lidí a názory se různí... To není alibismus. Realita je taková, že to, zda skutečně došlo k něčemu nezákonnému, nyní mají zjistit a prošetřit příslušné instituce, případně investigativní novináři. Pokud se ukáže, že ano, pak je na dané osobě, aby vyvodila zodpovědnost. Je také možné, že se ukáže, že k ničemu nekalému nedošlo. I o tomto si samozřejmě rád promluvím s panem Babišem mezi čtyřma očima.

Je možné, že se po zmíněné víkendové schůzce s Babišem rozhodnete svoji spolupráci s hnutím ANO ukončit?

Ten rozhovor může vyústit v mnohé. Řada věcí, o kterých chci s panem Babišem mluvit, jsou řešitelné, pokud u něho budou mít pozitivní rezonanci. Pokud se ale v důležitých věcech budeme zásadním způsobem rozcházet, tak nemůžu vyloučit žádný scénář. Logicky se můžeme i rozejít.

Které důležité věci by to mohly být?

Nejde jen o záležitost současné krize. Nastolil jsem i otázku, jaká bude evropská politika České republiky v případě, že hnutí ANO uspěje v podzimních volbách a pan Babiš se stane premiérem. V poslední době jsme se totiž částečně rozcházeli v představě o dalším vývoji Evropské unie. Pro mě jako člověka, který koordinoval přípravy na členství České republiky v EU a který značnou část života trávil naplňováním cílů spjatých s EU, je velmi podstatné, jestli se v této věci dokážeme ve větší míře shodnout, nebo ne. Respektuji pluralitu názorů, ale jsou věci, které jsou skutečně zásadní.

Není to ale jen o mně. Je možné, že pan Babiš dospěje k tomu, že řekne: „My se v tuto chvíli rozcházíme natolik, že vy, pane Teličko, nejste přínosem a nedovedu si představit další spolupráci.“

Položím vám teď hodně teoretickou otázku. Hnutí ANO bývá kritizováno, že je stranou jednoho muže, v níž má Andrej Babiš „absolutní moc“. Bylo by podle vás možné, aby tato politická strana fungovala i bez Andreje Babiše, pokud by politiku z nějakého důvodu opustil?

Dobrá otázka, u níž si nejsem jistý odpovědí. Možná nejjednodušší a zároveň nejpřesnější je říct, že by záleželo na Andreji Babišovi. Jeho vidím jako silného lídra, na kterém to skutečně do značné míry stojí. Pokud by se k odchodu z politiky z nějakého důvodu rozhodl, pak si myslím, že by pokračování strany možné bylo. Záleželo by ale na tom, jak by se k tomu postavili ostatní členové a jakou sílu by měli. Myslím ale, že mezi současným stavem a tím, na co se ptáte, je ještě dlouhá cesta. Stále vidím kroky, které snad mohou přinést potřebná řešení současné kritické situace.

Vrátím se ještě k premise vaší otázky. Já nevidím primárně problém v Andreji Babišovi. Přestože v současnosti se v lecčems evidentně rozcházíme, tak musím říct, že jsem nikdy neměl problém říct své názory a zároveň je uplatňovat. Pokud se zdá, že někdo ve straně tento problém má, přičítal bych to spíše Babišově okolí než jemu samotnému. Nemyslím si, že si a priori vybírá slabší lidi, aby nad nimi měl „nadvládu“. Prostě má svůj styl řízení, který je celkem razantní.

Říkáte, že v hnutí ANO je prostor pro názorovou pluralitu. Navenek to ale není patrné, hnutí je vždy jednotné. Probíhá tedy tříbení názorů pouze „pod povrchem“?

Na to nedokážu odpovědět. Na sklonku loňského roku jsme měli s panem Babišem diskuzi o zahraničně-politických otázkách, pak jsem se dvakrát účastnil jednání předsednictva hnutí (jako europoslanec tráví Pavel Telička většinu času v Bruselu, pozn. red.). To je velmi málo na to, abych mohl odpovědět na vaši otázku. Nemohu vyloučit, že ve vedení hnutí probíhají velmi polemické diskuze, ale nemohu ani vyloučit, že se ve v předvolební situaci někteří lidé nechtějí vymezovat.

Když jste navazoval spolupráci s hnutím ANO, nevadily vám faktory, z nichž pramení dnešní problémy, a sice to, že je politik Andrej Babiš zároveň mediálním magnátem a jedním z největších byznysmenů v Česku?

Když jsme navazovali spolupráci, tak ještě mediálním magnátem nebyl. S tím, že byl byznysmanem těžké váhy, jsem problém neměl. Podle mě totiž nezáleží na tom, odkud jste, ale jak se chováte. Člověk se může dostávat do situace střetu zájmů, ale záleží na tom, jak se zachová. Uvedu příklad: Co je horší? Když půjde do politiky člověk z byznysu, který zná obchod i praktické dopady politického rozhodování, ale je zároveň schopen chovat se tak, že toho nevyužívá, anebo když je politik člověk, který má kolem sebe lidi s netransparentními vazbami a u něhož je vysoká penetrace mezi politickými a státními subjekty? Pro mě je podstatně horší to druhé.

Já jsem byl v minulosti také v byznysu. Když mě hnutí ANO navrhlo poprvé na komisaře, tak jsem byl blokován ve vládě politiky ČSSD a KDU-ČSL s argumentací, že jsem lobbista. V Evropském parlamentu jsem tři roky a chovám se naprosto korektně, tak abych nemohl být z ničeho podezírán. Myslím tedy, že je naprosto v pořádku, když člověk z politiky odejde do byznysu, nebo naopak z byznysu, akademického prostředí či médií do politiky. Záleží, jestli své postavení nezneužívá.

A co ta zmíněná koupě mediálního domu MAFRA (jehož součástí jsou deníky MF DNES, Lidové noviny, ale i server iDNES.cz, pozn. red.)?

Koupě Mafry bylo podle mého názoru špatné rozhodnutí. Ať se totiž politik chová jakkoli, tak v moment, kdy vlastní média, stává se terčem, může být obviňován z ovlivňování, novinářům to ztěžuje život... Proto si myslím, že je lepší se tomu vyvarovat. Bohužel nahrávky ukázaly, že se skutečně stalo velké pochybení, které navíc bylo „vysvětlováno“ tak, jak bylo vysvětlováno. Nelze to hodnotit jinak než kriticky.

V současné chvíli se zdá, že bylo uzavřeno jakési nevyřčené spojenectví mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem, jehož možná hnutí ANO podpoří i v prezidentské kampani - byť nepřímo tím, že nenominuje vlastního kandidáta. Co si o tom myslíte?

Situace se v tomto vyvíjela a zatím není definitivně rozhodnuto. Je jasné, že každý subjekt by měl mít ambici převzít primární zodpovědnost za další směřování České republiky. Myslím tedy, že je v zájmu hnutí ANO, aby postavilo vlastního kandidáta a také jsem to panu Babišovi navrhoval. Pokud by došlo k aktivní podpoře Miloše Zemana, tak je to pro mě zásadně negativní zpráva.

Byl by pro vás přijatelným kandidátem Martin Stropnický, o němž se v minulosti spekulovalo?

Pokud by se Martin Stropnický rozhodl kandidovat, hnutí ANO ho podpořilo a mé rozhovory s Babišem v těchto dnech dopadly dobře z hlediska naší další spolupráce, pak bych podpoření Stropnického považoval za svoji povinnost, i kdyby byli další kvalitní kandidáti. Určitě podle mne patří do kategorie lidí, kteří by se o prezidentský post mohli poprat.