Trumpův první měsíc: Je jako slon v porcelánu, hodnotí jeho práci expert

Co je podle vás nejvíce symbolické pro první měsíc Donalda Trumpa v úřadu?

Pro mě to byly dvě věci. Donald Trump chtěl ukázat, že bude aktivním prezidentem, který se bude snažit plnit své předvolební sliby, a to také ukázal. Druhou věcí, která byla charakteristická pro ten první měsíc, byl chaos.

Miloš Gregor Má doktorát z politologie. V současnosti přednáší na katedře politologie Masarykovy univerzity v Brně. Profesně se věnuje volebním kampaním, politickému marketingu, komunikaci a propagandě. Sám se na řadě kampaní podílel.

Před volbami se říkalo, že by mohl Donald Trump po volbách spíše umírnit svůj projev, ale to se nestalo. Čím to vysvětlujete?

Politická praxe nám napovídá, že většinou má v kampani kandidát agresivnější rétoriku, než jak se pak chová. U Donalda Trumpa to tak úplně neplatilo. Ono u člověka, který nikdy předtím nezastával žádnou politickou funkci, se vždycky špatně odhaduje, jak se bude poté v tom úřadě chovat. Donald Trump se v prvním měsíci snažil ukázat, že on je ten světový lídr, který si bude měnit nejen Spojené státy, ale i mezinárodní politiku k obrazu svému.

Dá se říct, že se tím snaží zavděčit svým voličům a ukázat, že plní, co slíbil?

Určitě to tam hraje roli. Můžeme to vidět například v onom zákazu vstupu pro obyvatele některých muslimských zemí i v poměrně jasné rétorice, kterou podporuje Izrael. To jsou všechno postoje, kterými se snaží podpořit to, co říkal už v kampani. Dělá to v první řadě proto, aby se zavděčil voličům. Zároveň ale také proto, aby ukázal komentátorům v médiích, že se zmýlili, když tvrdili, že nikdy nebude silným prezidentem a nebude všechny slíbené věci stíhat.

Zmínil jste vydání protiimigračního nařízení. To nebylo jediné, které prezident během posledního měsíce vydal. Nakolik je vydávání prezidentských dekretů krátce po inauguraci v USA běžné?

Nejde o to, že by používal nový instrument. Jde o míru, se kterou ho používá. Ta je vyšší než u jeho předchůdců. Slíbil, že během prvních sto dnů své vlády udělá hodně věcí, takže se teď musí otáčet, aby to stíhal. Jeho dosavadní kroky ale naznačují, že má skutečně v plánu je stihnout.

Dal by se porovnat první měsíc Donalda Trumpa v úřadu prezidenta s prvním měsícem jeho předchůdce?

To srovnání je velice těžké. Baracku Obamovi bylo i po prvním roce vytýkáno, že je spíše liknavý a nedaří se mu prosazovat politiku, kterou slíbil. To přitom nebylo nic až tak výjimečného, protože v prvním roce se toho většinou tolik nestihne. Trump se toho naopak snaží stihnout co nejvíce a co nejdříve.

Poměrně nesrovnatelné je také naladění společnosti. Barack Obama byl ani ne po prvním roce vládnutí vyznamenaný Nobelovou cenou míru, aniž by se za to, a to řeknu trochu cynicky, nějak zasloužil. Oproti tomu proti Donaldu Trumpovi se konaly protesty a pochody ještě předtím, než začal v úřadu prezidenta vůbec cokoliv dělat. Tím má Donald Trump výrazně těžší pozici.

Průzkumy přitom naznačují, že Američanů, kteří schvalují jeho politiku, od inaugurace ještě ubylo. Dá se říct, že se od něj odvrací i jeho voliči?

Nemyslím si. Podle mého dojmu by jeho voliči neměli být zklamaní. Ty přešlapy, které dělá, nejsou nic nového. Podobné přešlapy dělal i v kampani. Že nadává médiím? Nadával jim už dříve. Že se plete a vydává to za chybu ostatních? To také dělal už v kampani. Pokud tohle někomu vadilo, tak nebyl příznivcem Donalda Trumpa.

Kromě domácího pole se prezident začal aktivně vyjadřovat i k zahraniční politice a na návštěvě u něj bylo také několik světových lídrů. Jak byste Trumpovu dosavadní zahraniční politiku zhodnotil?

Jeho zahraniční politika je podobná té domácí. Snaží se všechno řešit rychle a skoro hrubou silou, alespoň verbální. Chová jako slon v porcelánu a dost často tím napáchá více škody než užitku. Je to vidět ve vyjádření k izraelské otázce, ve vztahu k EU nebo NATO. Vydává prohlášení, která musí korigovat jeho viceprezident nebo podřízení, kteří jeho výroky uvádí na pravou míru. Dost často je na nich pak vidět, že se při těch rozhovorech hodně zapotí.

Do plných sta dnů zbývají ještě dva měsíce. Co se podle vás dá nyní od 45. prezidenta USA čekat?

Donald Trump nám už dříve ukázal, že u něj nikdo nikdy neví, co přijde. Teď bych nerad věštil z křišťálové koule, ale čekal bych, že začne více mluvit o stavbě zdi mezi Spojenými státy a Mexikem, protože to bylo jedno z jeho hesel, díky kterému si získal pozornost už v primárkách. Během sta dnů v úřadu by se měl ještě nějak více vyjádřit ke vztahu k NATO. Čekal bych, že zopakuje svůj požadavek, aby se členské státy více podílely na financování a více se zapojily do fungování Aliance. Volání po tom, aby Evropa nespala a nespoléhala na Spojené státy, bylo slyšet už předtím a čekal bych, že v tomhle bude Donald Trump v následujících měsících ještě důraznější.

