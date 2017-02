Podporujeme vás, ale s osidlováním Palestiny zpomalte, varoval Trump Izrael

Organizace spojených národů (OSN) loni vydala rezoluci kritizující výstavbu židovských osad na palestinském území (psali jsme zde). Rezoluce byla výsledkem hlasování, kterého se nečekaně zdržely Spojené státy tehdy ještě pod vedením Baracka Obamy. Donalda Trumpa rozhodnutí už tehdy rozčílilo a sliboval, že pod jeho vedením budou USA k židovskému státu mnohem vstřícnější (více zde).



Na středeční tiskové konferenci po setkání s izraelským premiérem Trump zopakoval, že s kroky OSN nesouhlasí. Zároveň však radil Netanjahuovi, aby osidlování trochu zbrzdil. „Byl bych rád, kdybyste s osidlováním malinko zvolnil,“ řekl Trump. Netanjahu opáčil s tím, že osidlování není jádrem konfliktu a dál téma nerozváděl.

Podle Netanjahua je zdrojem vzájemného konfliktu neustálé odmítání Palestinců uznat Izrael v jakýchkoli hranicích. Na to Trump odvětil s tím, že Palestinci se musí zbavit nenávisti, která je jim vštěpována od útlého věku, a že také budou muset uznat Izrael.

Spojené státy podle Trumpa podpoří „úžasnou mírovou dohodu mezi Izraelem a Palestinou“. Obě strany však podle něj budou muset přistoupit ke kompromisu. Netanjahu řekl, že bude o usmíření Izraele a Palestiny usilovat a že by se do nové mírové iniciativy mohlo zapojit vícero zemí.

Trump by uvítal, pokud by se do jednání o míru zapojili arabští partneři. Dál však neupřesnil, jak by podle něj mělo mírové řešení vypadat. Když se ho novináři ptali, jestli podpoří dvoustátní řešení izraelsko-palestinského kofliktu, nedal Trump jasnou odpověď. „Dívám se na dvoustátní i jednostátní a líbí se mi to, které se bude líbit oběma stranám. Můžu žít s oběma variantami,“ řekl Trump.

Nový šéf Bílého domu už během prezidentské kampaně opakovaně deklaroval úzké spojenectví se židovským státem a kritizoval politiku předešlé vlády USA vůči Izraeli. Na středeční tiskové konferenci pak Trump označil vztahy USA a Izraele za nezničitelné, neboť jsou založeny na společných hodnotách jako svoboda a mír.

Tématem konference byla i mezinárodní dohoda s Íránem o jeho jaderném vývoji. Trump ujednání označil za vůbec nejhorší, které kdy viděl, a přislíbil, že se zasadí o tom, aby Teherán jaderné zbraně neměl. Netanjahu Trumpův postoj k Teheránu uvítal. „Myslím, že dokážeme agresivitu a nebezpečí Íránu zvrátit,“ dodal.