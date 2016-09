Německo žije kauzou hospodského, který z podniku vyhodil ženu v nikábu

Žena v nikábu do restaurace Seekrug přišla v sobotu stejně jako stovky dalších lidí, kteří ve městě slavili Festival světel. Když ji Schulz požádal, aby sundala nikáb a ukázala svou tvář, žena to údajně odmítla a chovala se hrubě. Následně restauraci opustila, uvedla BBC.

Po incidentu se na internetu začaly objevovat negativní recenze na Schulzovu restauraci. Podle německých médií byly některé z účtů, které publikovaly negativní komentáře, vytvořeny ihned po incidentu, což svědčí o cílené kampani proti restauraci.

„Právě jsem smazal dva statusy s téměř 800 komentáři. Přerůstá mi to přes hlavu,“ napsal Schulz později na Facebook. Zároveň se brání nařčení z rasismu. „Jenom jsem udělal to, na co mám jako majitel restaurace právo,“ dodal.

Fotka s černochem

Stovky lidí se ho ale také na internetu zastaly. „Děkuji za Vaši solidaritu. Teď můžeme zase pracovat a dobře obsluhovat spoustu milých hostů,“ napsal na závěr. Většina diskutujících mu pod tímto statusem vyjádřila podporu.

Schulz pro místní noviny řekl, že není rasista a v minulosti například nepustil do restaurace hosty, kteří na sobě měli oblečení značky Thor Steinar. To je populární mezi neonacisty.

Na Facebooku rovněž zveřejnil fotografii, na které stojí společně s černošským kuchařem. Německá média uvádí, že Schulz zaměstnává pracovníky z Nigérie, Ghany, Pákistánu či Portugalska.

V Německu se nyní diskutuje o zákazu muslimských šátků zahalujících celý obličej. Vládní Křesťanskosociální unie prosazuje zákaz nošení burek a nikábů. „Burka je uniformou islamismu, maximální překážkou v integraci a v naší kultuře neakceptovatelný znak utiskování žen,“ je přesvědčena CSU, podle níž by nošení burek i nikábů na veřejnosti mělo být v co nejširší míře zakázáno (více zde).