Německá CSU chce přitvrdit migrační politiku. Navrhuje i zákaz burek

Dosud nejtvrdší požadavky ze strany Křesťanskosociální unie (CSU) nejspíš povedou k dalšímu prohloubení sporu s Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléřky Angely Merkelové o postup v migrační krizi.

Šéfka německé vlády ve středu ve zřejmé narážce na některé politiky hovořila o tom, že není možné nabízet pouze jednoduchá řešení. Server Spiegel Online ve čtvrtek zveřejnil seznam požadavků CSU, který dost možná nejednomu politikovi sesterské CDU taková řešení připomene.

„V budoucnosti musí platit: Přednost pro uprchlíky z našeho křesťanského kulturního okruhu,“ stojí například v návrhu závěrů, který bude v sobotu schvalovat vedení této bavorské strany. „Stát si musí sám vybrat, koho přijme - nerozhodují o tom migranti,“ uvádí také pětistránkový text, který volá po zavedení horní hranice pro přijímání uprchlíků.

Vedle tohoto již opakovaně nadneseného požadavku návrh obsahuje i řadu dalších. „Burka je uniformou islamismu, maximální překážkou v integraci a v naší kultuře neakceptovatelný znak utiskování žen,“ je přesvědčena CSU, podle níž by nošení burek i nikábů na veřejnosti mělo být v co nejširší míře zakázáno. Kdo se nošení těchto obleků nechce vzdát, měl by si podle vládní strany najít jinou zemi.

Zrušení dvojího občanství a vztahy se ženami

CSU požaduje také přísnější postup vůči lidem, kteří odmítají kontakt s lékařkami, policistkami nebo učitelkami z důvodu, že jde o ženy. Takové chování není podle strany možné trpět. Bavorští politici jsou dále proti tomu, aby se například v bazénech vyhradila doba, kdy do nich mohou jen muslimové, a nechtějí ani, aby šátky nosili zaměstnanci státní správy a justice.

Pravicová CSU by také zrušila dvojité občanství, o němž se v posledních týdnech diskutuje zejména ve vztahu k Turkům, a vytvořila tranzitní zóny na hranicích, v nichž by se rozhodovalo, zda uprchlíci mohou zůstat, či nikoliv. U běženců, kteří nemají nárok na azyl, požaduje CSU jejich rychlejší odesílání do zemí původu.

„Německo musí zůstat Německem,“ stojí také v návrhu usnesení, které je proti tomu, aby se spolková republika skrze přistěhovalectví měnila. Přizpůsobit se podle CSU musejí přistěhovalci.

V loňském roce do Německa přišlo téměř 1,1 milionu lidí, většinou po takzvané balkánské stezce z Turecka přes Řecko, balkánské země a Rakousko. Letos Německo očekává 300 000 nově příchozích migrantů.

Merkelová své kroky v uprchlické krizi hájí: