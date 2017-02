Výpověď pro ženu, která kritizovala plýtvání, nebyla mstou, rozhodl soud

Soudkyně Štěpánka Dvouletá žalobu Boženy Rajmanové zamítla. „Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že reorganizace byla provedená. V rámci reorganizace byla zrušena tři pracovní místa a na tato místa nebyl nikdo přijat,“ odůvodnila rozhodnutí. Verdikt není pravomocný.



Rajmanová pracovala v Českém metrologickém institutu (ČMI), konkrétně v sekretariátu Inspektorátu ionizujícího záření (IIZ) Praha (o případu čtěte zde). Podle ní je nesmysl, že při reorganizaci bylo vyhozeno více lidí. Její přímý nadřízený Jiří Šuráň, kterého kritizovala, o místo nepřišel, pouze ho přesunuli na jiné oddělení a nezastává již manažerský post. Třetí z lidí zastávajících údajně zrušená místa byla žena, která odešla na vlastní žádost zhruba půl roku po reorganizaci.

Vedení institutu rozhodnutí soudu vítá. „Rozsudek potvrdil, že provedená organizační změna směřovala k úspoře nákladů a ne k pronásledování paní Rajmanové,“ uvedl k výsledku čtvrtečního jednání generální ředitel ČMI Pavel Klenovský.

Právní zástupce Rajmanové Václav Láska je přesvědčen, že reorganizace byla účelová. „Mám za to, že reorganizace byla účelovým aktem, kterým se zaměstnavatel zbavil zaměstnance, který mu byl nepohodlný,“ uvedl. Dokazují to podle něj mimo jiné i výpovědi statutárních zástupců zaměstnavatele.

Vyhozená žena si prý zahrála s ohněm

Ekonomický náměstek František Valášek například uvedl, že z výpovědi pro Rajmanovou měl „prasečí radost“ a že tato žena jim „lezla na nervy“. Popsal ji jako neschopnou ženu, která nic neuměla. Poté, co jí předal výpověď, požádal ji o rozhovor mezi čtyřma očima. V něm jí mimo jiné sdělil, že si zahrála s ohněm, a zeptal se jí, zda jí to stálo za to.

Tento rozhovor Valášek u soudu nejprve popřel, teprve když zjistil, že si ho Rajmanová nahrála, připustil, že k němu došlo. „Mně ta situace přišla tristní, jako kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, a připadalo mi, že bych k tomu měl něco říct,“ uvedl později u soudu.

Přes zjevné osobní antipatie Valášek trval na tom, že výpověď Rajmanové nebyla mstou a reorganizace sledovala legitimní cíl - sloučit útvary a ušetřit peníze. Že při ní byla vyhozená právě žena, která kritizovala vedení, je náhoda. „Kdykoli dochází k redukci pracovníků, tak vždy se nechávají ti nejvýkonnější, nejschopnější, a to paní žalobkyně nebyla,“ řekl.



Důvody a následky reorganizace popsal u soudu také statutární ředitel ČMI Jiří Tesař. „Pokud vám stát začne snižovat příspěvek a zvyšovat požadavky na práci, nemůžete ničeho dosáhnout jinak, než že sáhnete na mzdové prostředky obslužných pracovníků,“ uvedl. Reorganizací podle něj ČMI ušetřil více než tři miliony korun ročně.

Vyhrožovala mi, tvrdí zástupce zaměstnavatele

Případ provází řada nejasností o skutečných vztazích na pracovišti. Tesař například uvedl, že Rajmanová mu vyhrožovala v e-mailu, že pokud jí nepřidá 15 tisíc korun měsíčně, podá trestní oznámení. Dotyčný e-mail ale nepředložil a s redaktorkou iDNES.cz se o tom odmítl bavit s vysvětlením, že k ní nemá důvěru.

Na adresu Rajmanové zazněla také slova o estébáckých praktikách. Rajmanová tvrdí, že kdyby si nepořídila nahrávky toho, jak s ní nadřízení jednají, těžko by se mohla proti jejich postupům bránit.

U soudu také zaznělo, že Rajmanová z pracoviště vynášela šanony s dokumenty. Zachytily to prý kamery. Kamerové záznamy ale k dispozici nejsou a Valášek, který byl pověřen sledováním docházky Rajmanové, u soudu řekl, že on sám kamery nesledoval. „Mně bylo řečeno, že si vynášela papíry,“ uvedl pouze. Rajmanová sdělila, že odnášela jen papíry do sběru, a že pro ni jedna pracovnice ČMI dávala stranou Zlaté stránky.

Žena začala s kritikou a stala se nepohodlnou

Rajmanová na Inspektorátu ionizujícího záření pracovala více než 20 let, zpočátku jako laborantka, později na tzv. kumulované pozici laborant - technicko-hospodářský pracovník. Bývalý ředitel inspektorátu si ji vybral do sekretariátu, kde zůstala i poté, co odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil nový ředitel Jiří Šuráň. Rajmanová, která mu podle svých slov jako sekretářka „viděla do karet“, začala kritizovat jeho postupy jako nehospodárné.

Několik měsíců na to upozorňovala vedení ČMI, a když se jí zdálo, že její podněty k ničemu nevedou, podala v lednu 2014 trestní oznámení. V březnu 2014 vedení schválilo reorganizaci a 30. dubna dostala Rajmanová výpověď pro nadbytečnost. Musela okamžitě opustit pracoviště, odevzdat pokladnu, trezor a další věci, které měla na starosti.

Podle právníka Lásky je tento postup důkazem, že skutečným důvodem výpovědi Rajmanové nebyla reorganizace. Nikdo podle něj nemůže zaměstnavatele nutit, aby spolupracoval s člověkem, se kterým si nerozumí. „Ale pokud jako důvod zvolil reorganizaci a nadbytečnost, vzal na sebe břímě zákonných podmínek, které ale nesplnil,“ objasnil Láska.

Uvedl také, že Rajmanová byla zaměstnavatelem dobře hodnocena, dostávala odměny. „Náhled zaměstnavatele na ni se změnil až poté, kdy začala, i veřejně, upozorňovat na nehospodárné jednání,“ řekl. Přitom podle něj nehraje roli, zda byly její výtky relevantní nebo ne. „Relevanci asi měly, když v jejich důsledku přišel inženýr Šuráň o vedoucí post. Nehospodárnost prokázal vnitřní audit. Nehospodárnost úseku IIZ vedla k tomu, že byl sloučen s jiným oddělením,“ dodal.

Vedení ČMI má na výtky Rajmanové jiný názor. „Všechna obvinění paní Rajmanové prošetřil interní audit i policie a žádné pochybení se neprokázalo,“ sdělil Klenovský.



Utajený rozhovor mezi čtyřma očima: