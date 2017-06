Tři sta tisíc blesků. Noční bouřky byly rekordní, hlásí meteorologové

Mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák uvedl, že jako první se přesunula do Česka velmi intenzivní bouřka z Německa, k ní se pak přidalo velké množství bouřek, které přišly se studenou frontou. Celkem podle něj Česko za 24 hodin od čtvrtečních 8:00 zasáhlo 298 727 blesků.

„Standardně při bouřkách bývají jednotky až desítky tisíc blesků, tady jsou stovky tisíc, byl to tedy výrazně nadprůměrný počet blesků,“ uvedl mluvčí. Pro srovnání uvedl loňský 25. červen, kdy při bouřkách zaznamenali 230 309 blesků. O rok dříve nejvíce blesků ozářilo oblohu 13. června, a to 168 990. Delší statistiku blesků neměl k dispozici.

Bouřka, která se jako první ve čtvrtek přesunula do Česka ze severozápadu a zasáhla Liberecko, původně vznikla o den dříve v Irsku. Málokdy se přitom stane, aby bouřka měla tak dlouhou životnost, uvedl mluvčí ČHMÚ.

Podle něj měla bouřka v době, kdy se přesunula nad Německo a Dánsko, co do rozsahu velikost celé České republiky. Při následném postupu do Česka sice slábla, přesto byla stále hodně rozsáhlá a intenzivní. „A pak ještě přišly bouřky na studené frontě, kterých bylo taky hodně a pokrývaly velkou část našeho území,“ doplnil Dvořák.

Hasiči po celé republice měli kvůli bouřkám do pátečního rána téměř 800 výjezdů. Následky pociťují zejména lidé ve Středočeském a Jihočeském kraji, kde kvůli popadaným stromům na kolejích či trakčním vedení nejezdí v některých úsecích vlaky. Velká zpoždění nabraly vlaky i na hlavní trati Praha-Kolín. Tisíce domácností navíc zůstaly bez proudu (více čtěte zde).

Podívejte se, jak vypadá úder blesku do věže: