Bouřky zastavily vlaky, komplikace jsou ve středních a jižních Čechách

Na několika tratích ve středních Čechách leží na kolejích popadané stromy, na hlavní trati Praha-Kolín je poroucháno zabezpečovací zařízení, uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. Vlaky zde nabírají zpoždění až 70 minut.

Vlaky nejezdí v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mšeno, Zavidov - Čistá na Rakovnicku a na trati Beroun - Rakovník v úseku Roztoky u Křivoklátu - Zbečno. Poškozené trakční vedení je v Nymburku, vlaky na trati z Prahy přes Lysou nad Labem proto mají zpoždění až několik desítek minut.

Popadané stromy omezily provoz i na jihočeských tratích. Zpoždění naberou rychlíky z Brna na České Budějovice.

„Na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí, kde jezdí rychlíky od Brna a Jihlavy, je v úseku Horní Cerekev - Jihlávka rozsáhlá porucha trakčního vedení. To bude mít zřejmě velký vliv na vlaky, které jedou od Jihlavy do Jihočeského kraje. Musí se zajistit náhradní autobusová doprava, tam budou mít rychlíky zpoždění,“ řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová (omezení provozu najdete i na webu ČD).

Kvůli bouři je zavřená i trať České Budějovice - Gmünd, v úseku Gmünd - Schwarzenau, výluka by měla skončit ve 12:00, jezdí tam náhradní autobusy. „Je to hlavně na rakouské straně. Počítáme s tím, že celé dopoledne budou jezdit autobusy,“ řekla Pistoriusová. Kvůli překážkám na trati jsou zavřené i úseky trati 197 Strunkovice nad Blanicí - Prachatice a trati 224 Tábor - Chýnov. Ty by měly být průjezdné do 7:00.

Na Vysočině spadlé stromy zastavily provoz mezi Horní Cerekví a Jihlávkou na trati Jihlava - Jindřichův Hradec. „Spadlé stromy způsobily poruchu trakčního vedení. Nepodařilo se zajistit náhradní autobusovou dopravu, cestující musí počkat, až se provoz obnoví,“ řekla regionální mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. Výluka by podle ní měla trvat přibližně do 10:00.

Hasiči v noci vyjížděli k osmi stovkám případů

Hasiči v celé zemi zasahovali kvůli bouřkám do páteční 6. hodiny ve zhruba 800 případech, nejčastěji likvidovali popadané stromy a větve na silnicích či železnici.

„Do půlnoci byla situace nejhorší v Libereckém kraji, kraji Středočeském a na Vysočině, pak je bouřka přesunula do kraje Jihočeského a Jihomoravského,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

V jižních Čechách po noční bouři zůstalo několik stovek domácností bez elektřiny, nejvíce na Jindřichohradecku. Na některých tratích kvůli spadlým stromům nejezdí vlaky, rychlíky z Brna na České Budějovice budou mít zpoždění. Jihočeští hasiči vyjížděli v noci k desítkám popadaných stromů.

Společnost E.ON zaznamenala za noc 11 poruch na linkách vysokého napětí, většinu v okrese Jindřichův Hradec, jednu na Strakonicku.

„Bylo to hlavně na Jindřichohradecku, z větších měst byl bez dodávek Suchdol nad Lužnicí a část Třeboně,“ řekl iDNES.cz mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Ráno se omezení dodávek týkalo až 3 tisíc domácností, po sedmé hodině už to bylo jen několik stovek. „Předpokládáme, že během dopoledne se to zapne,“ dodal Vácha.

S výpadky proudu se potýkají energetici i na jihu Moravy. Bez elektřiny bylo v noci 2 000 domácností, v pátek v 8:30 zhruba 300. Nejvíc na Břeclavsku a Hodonínsku. Mluvčí firmy E.ON Božena Herodesová uvedla, že všechna odběrná místa by měla být opět funkční dopoledne. Hasiči v kraji vyjížděli ke zhruba 60 událostem.

Na Trutnovsku hasiči likvidovali požár střechy

Hasiči v Královéhradeckém kraji vyjížděli v noci kvůli přívalovým dešťům a silnému větru zhruba k 50 událostem, hlavně k likvidaci popadaných stromů na silnice. V Horní Malé Úpě na Trutnovsku hasiči zasahovali u požáru střechy domu, do kterého zřejmě udeřil blesk. Zraněn nikdo nebyl, řekl mluvčí hasičů Ondřej Sezima.



Nejčastěji hasiči vyjížděli na Trutnovsku a Rychnovsku, například v Dolních Lysečinách na Trutnovsku spadl na dráty elektrického vedení vzrostlý strom. Ve Velkém Třebešově na Náchodsku poškodila spadlá větev ze stromu dodávku.

V Pardubickém kraji hasiči ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku likvidovali požár stromu po zásahu bleskem. V Pardubicích pročišťovali kanalizaci v zatopením podjezdu, V Koutech u sjezdovky v Hlinsku na Chrudimsku museli ochránit domy, které ohrožovala voda stékající z polí.

V Libereckém kraji bouřky napáchali nejvíce neplechu na Českolipsku a Jilemnicku. Bez dodávek elektrického proudu stále zůstávají desítky domácností hlavně na Českolipsku a v Podještědí.

Na Vysočině hasiči zasahovali nejvíce na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Nejčastěji odstraňovali stromy spadlé na silnice, které bránily provozu, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Všechny silnice byly ráno průjezdné.



Ve Žďáru nad Sázavou v Bezručově ulici spadl před 5. hodinou ranní vzrostlý strom na střechu rodinného domu. Událost se obešla bez zranění,“ řekla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Bez zranění skončila i nehoda v Počátkách na Pelhřimovsku, kde řidič osobního auta kolem 3:00 narazil do spadlého stromu.

Méně starostí měli hasiči ve Zlínském kraji, kde vyjížděli k dvanácti zásahům. Události si podle mluvčího hasičů Libora Netopila nevyžádaly škody, až na spadený strom ve zlínské části Obeciny, který poškodil dvě zaparkovaná auta.



V Olomouckém kraji hasiči v noci zasahovali u sedmi událostí, v drtivé většině to byly pády stromů či větví na komunikace. „V Přerově došlo k pádu stromu na zaparkované vozidlo. Na Konicku spadený strom znemožnil průjezd autobusu. V jednom případě v Přerově, místní části Dluhonice, došlo k pádu stromu do kolejiště,“ uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Nikdo podle něj nebyl vinou bouřek a následných událostí zraněn.