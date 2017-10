Rakouskem zmítá politická válka. Mladík Kurz spřádá pakt s odpůrci běženců

Rakušané budou v neděli volit do takzvané Národní rady, která představuje jednu ze dvou komor rakouského parlamentu. Je volena na základě poměrného volebního systému. Právo volit mají rakouští občané, kteří nejpozději v den voleb dosáhnou věku alespoň 16 let. Právo kandidovat náleží rakouským občanům, kterým je nejméně 18 let.

Kandidujícím politickým stranám jsou mandáty přidělovány postupně ve třech kolech: nejprve na úrovni jednotlivých regionálních volebních obvodů, kterých je 39, dále na úrovni devíti zemských volebních obvodů a nakonec na celostátní úrovni. Pro získání mandátu musí politické strany překonat čtyřprocentní klauzuli na celostátní úrovni, nebo obdržet alespoň jeden mandát v některém z regionálních volebních obvodů.

Národní rada má 183 poslanců. Její funkční období je pětileté.