Naděje Rakouska? Třicetiletý ministr Kurz mění politiku a lidé mu fandí

V Evropě tak po Francii, která má v osobě 39letého Emmanuela Macrona nejmladší hlavu státu, může trend mladých politiků ve vrcholných funkcích pokračovat i v Rakousku. Ostatně i Kurz má nyní plány, jak oživit fungování své strany, které do určité míry připomínají ty Macronovy: důraz na nové tváře, rovnoměrné zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách a preference nezávislých kandidátů.

Byly to jeho podmínky pro to, aby po předsedovi ÖVP a vicekancléři Reinholdu Mitterlehnerovi, který minulý týden na všechny své funkce rezignoval, převzal vedení strany. Uvolněný post vicekancléře po Mitterlehnerovi převzal dosavadní lidovecký ministr spravedlnosti Wolfgang Brandstetter.

Personální výměna zároveň urychlila dlouhotrvající vládní krizi, která skončí předčasnými volbami 15. října letošního roku. Rakušané tak půjdou k parlamentním volbám jen o týden dřív než čeští voliči (psali jsme zde).

Vládní spolupráce sociálních demokratů (SPÖ) a lidovců je tím prakticky u konce. „Tento pokerový souboj musí co nejdříve skončit,“ řekl k vládní krizi socialistický kancléř Christian Kern s tím, že klíčové je udržet stabilitu Rakouska a pokračovat ve vládních závazcích.

Velké změny uvnitř strany

Lidovcům se po jmenování Kurze do vedení strany rychle zvedly předvolební preference a nově by je volilo 35 procent Rakušanů. To je o pět procent více než protiimigrační FPÖ Heinze-Christiana Stracheho, která dosud v předvolebních průzkumech vedla.

Lidovci však budou muset přistoupit na velké změny v rozhodovacích procesech uvnitř strany. Kurz chce nově rozhodovat o konečné podobě celostátních kandidátek, které dosud schvalovalo celé předsednictvo.

U kandidátek pro zemské volby chce mít právo veta a na kandidátkách všech úrovní navíc mají být ve stejné míře zastoupeni muži a ženy bez ohledu na to, zda jsou členy strany, nebo zda kandidují jako nestraníci.

Kurz si také vymínil, aby byl jako předseda sám odpovědný za výběr generálního tajemníka strany a jednotlivých kandidátů na ministry, což dosud rovněž schvalovalo předsednictvo. Volnou ruku chce mít také ve vyjednáváních o budoucích vládních koalicích a v určování obsahových priorit. Všechny tyto změny budou zaneseny do stranických stanov.

Lidovci na tyto podmínky přistoupili. V Kurzovi totiž vidí jedinou naději, s jejíž pomocí před volbami naberou nový dech.