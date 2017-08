Posílíme kontroly na hranicích, chodí k nám víc migrantů, hlásí Rakousko

Podle Sobotky budou až do odvolání na hranicích intenzivnější kontroly ze strany policie, které by měli pomáhat vojáci. Přísněji budou v příhraničí kontrolovat například osobní auta, ale také nákladní vlaky, které přes rakouské území projíždějí z Itálie do Německa.



Důvodem přísnějších kontrol je podle Sobotky zvýšený příliv migrantů, které úřady zaznamenaly v posledních dnech. Šlo o větší skupiny a migranti také přecházeli jinými trasami než obvykle.

O posílení kontrol v hraničních oblastech hovoří představitelé rakouské vlády už několik týdnů. Začátkem minulého měsíce rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil oznámil, že armáda přesunula čtyři obrněná vozidla k Brennerskému průsmyku, který spojuje Rakousko s Itálií. Italské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo rakouského velvyslance (psali jsme zde).

Itálie je nyní hlavní vstupní branou migrantů do Evropy. Po loňském uzavření takzvané balkánské stezky se většina migrantů snaží na starý kontinent dostat od břehů severní Afriky přes Středozemní moře. Od začátku roku tímto způsobem do Itálie dorazilo již přes 93 tisíc lidí.