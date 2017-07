Aktivisté u břehů Libye spolupracují s pašeráky, tvrdí rakouský ministr

14:41 , aktualizováno 14:41

Aktivisté, kteří pomáhají migrantům plujícím po Středozemním moři do Evropy, podle rakouského ministra vnitra Wolfganga Sobotky přímo spolupracují s pašeráky lidí a měl by je za to stihnout trest. Uvedl to v úterý v rozhovoru poskytnutém německému bulvárnímu deníku Bild.