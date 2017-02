Hlavní bitva o srdce chalífátu se blíží, nálety odřízly Rakku od vody

„Operace byla zahájená za stoupající podpory sil mezinárodní koalice (vedené USA) našim postupujícím jednotkám, a to formou letecké podpory nebo pomocí (pozemních) speciálních jednotek na bojišti,“ uvedly v prohlášení Demokratické síly Sýrie (SDF), které sdružují místní skupiny bojující proti IS a vznikly v roce 2015 na popud USA. Mají podle odhadů až 25 tisíc členů, jejich hlavní složkou jsou kurdské milice YPG.

Jejich zástupce Talál Silo již koncem ledna řekl, že boje v hlavním městě samozvaného chalífátu vstupují do nové fáze, jejímž cílem je zcela obklíčit stejnojmenné provinční středisko. Přeruší se tím spojení velení IS s jeho oddíly ve východní provincii Dajr az-Zaur. „Příští fází boje je zcela Rakku izolovat. Abychom to dokázali, musíme se dostat k silnici mezi Rakkou a Dajr az-Zaurem. To bude obtížné,“ sdělil tehdy Reuters nejmenovaný zdroj z YPG.

Ofenzivu proti IS v provincii Rakka zahájila arabsko-kurdská koalice loni v listopadu. Jejím cílem je vytlačit IS z této severosyrské provincie. Do bojů jsou zapojena i koaliční letadla.

Boj proti IS je také jednou z priorit nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta se zhmotnila na konci ledna, kdy Trump pověřil výnosem Pentagon, aby během měsíce vymyslel plán, jak zničit Islámský stát (více si můžete přečíst zde).

Trump chce splnit svůj slib a udeřit na islamisty s větší razantností, než to dělal jeho předchůdce Barack Obama. „Musíme se zbavit IS. Nemáme jinou možnost. Je to zlo. Je to taková úroveň zla, jakou jsme ještě neviděli,“ řekl Trump minulý týden na televizní stanici Fox News.

O Rakku sváděla boje už loni v létě syrská armáda:

Rakka je bez tekoucí vody

Život ve městě Rakka se ještě více zkomplikoval v pátek. Po útocích mezinárodní letecké koalice byla totiž přerušena dodávka vody. Informovali o tom zástupce skupin, které bojují proti IS, a nevládní organizace.

„Při koaličních náletech bylo zasaženo vodovodní potrubí, celé město Rakka je teď bez vody,“ sdělil Hammúd Músá z nevládní organizace, která v tomto městě působí. Při náletech v noci na pátek bylo podle něj zasaženo několik mostů severně od města.

Rakka, která leží na řece Eufrat, má jen jednu vodovodní linku a ta je teď přerušena. Músá sdělil, že lidé musejí chodit pro vodu k řece.

Přerušení dodávek vody potvrdila i exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle jejího šéfa Ramího Abdar Rahmána není pochyb o tom, že vodovodní řad poničila letadla koalice, kterou vedou Spojené státy. SOHR situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu síť informátorů.

