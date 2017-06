Lidovci a Starostové přešlapují na prahu Sněmovny, ukazuje nový průzkum

Největší zastoupení ve Sněmovně by v hypotetických volbách podle Medianu získalo ANO, jemuž průzkum přisoudil 27,5 procenta všech hlasů. Hnutí Andreje Babiše by se tak měsíc po vládní krizi vrátilo na hodnoty, kde se pohybuje průměrně od krajských voleb 2016 (27–28 procent).

Na druhém místě by skončila KSČM, která posílila na 15,5 procenta a od posledního průzkumu přeskočila ČSSD. Ta stagnuje kolem 14 procent. Rozestup stran je však v rámci statistické chyby, upozorňuje agentura. Čtvrtá ODS zaznamenala v průběhu posledních měsíců mírný vzestup a v modelu se poprvé dostala na hodnotu 10 procent.

V průzkumu byla již zohledněna koalice lidovců se Starosty – všechny odpovědi týkajíce se stran jednotlivě či dohromady jsou připsány koalici. KDU-ČSL se STAN by podle modelu získaly 9 procent. „Díky statistické chybě a velké míře váhání voličů tak nelze říci, zda by překonala 10procentní hranici. Aktuální volební potenciál koalice je okolo 15 procent a jádro 4 procenta, její podpora se tak může dynamicky vyvíjet,“ komentuje výsledek zpráva.

Poslanecká křesla by podle průzkumu obsadila ještě TOP 09, která od minule mírně oslabila. Těsně pod hranicí pěti procent se pak umístila Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

Průzkum se uskutečnil v období od 20. května do 25. června, do sběru dat se tedy plně neprojevila změna volebního lídra ČSSD, upozorňuje agentura. Šetření se zúčastnilo 1 005 respondentů starších osmnácti let, voleb by se zúčastnilo 58 procent dotázaných.