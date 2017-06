Sobotka končí v čele ČSSD, volebním lídrem bude Zaorálek

19:30 , aktualizováno 19:54

Bohuslav Sobotka končí v čele ČSSD, stranu povede ministr vnitra Milan Chovanec, volebním lídrem bude ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Sobotka zůstane jen premiérem a to do voleb. „Není to žádné trojvládí,“ prohlásil Sobotka, který se rozhodl předat moc nad stranou Chovancovi a naději ve volební úspěch ČSSD vložil do Zaorálka.