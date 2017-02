V kauze ProMoPro zazněl další verdikt, soud potvrdil pětiletý trest

Girstlovi v minulosti městský soud vyměřil trest ve výši pěti let, zákaz činnosti působit v čele firem po sedm let a zaplacení škody 28,8 milionu korun. Tento verdikt odvolací senát Hany Navrátilové v podstatě potvrdil.

Vynesl sice rozsudek nový, ten však mění pouze to, že peníze, které má Girstl zaplatit, nejsou náhradou škody, ale vydáním bezdůvodného obohacení. K podobnému kroku, který je víceméně jen formálním upřesněním rozsudku, sáhla soudkyně dříve i u dalších obžalovaných na podnět státního zástupce.

Girstl celý proces považuje za politicky motivovaný, vinu odmítá. V podobném duchu se vyjadřovali i další obžalovaní v této kauze, kteří byli odsouzeni již minulý měsíc. „Cítil jsem, že celá věc je motivována silně politickými zájmy a nalezením obětních beránků na straně jednatelů,“ řekl Girstl ve středu v závěrečné řeči.

„Celý proces vnímám jako velice nestandardní, a to již od počátku trestního řízení,“ uvedl jeho advokát. Postěžoval si, že kauze se věnovala média již od roku 2010. „Vidím tu podporovanou vůli dát tomuto soudnímu líčení jiný směr, jsou tu politické tlaky. Bylo zde mnoho prohlášení pana Kalouska, pana Paroubka, pana Vondry,“ řekl dále.

Podle obhájce je naprosto chybné, aby se zkoumal zisk zhotovitele, který odvedl kvalitní práci. „Jinak bychom se dostali do dob minulých, kdy ceny byly rigidní, stanovené státem,“ uvedl dále advokát. Potvrzení rozsudku by podle něj znamenalo, že každý objednatel se bude ex post moci soudně domáhat snížení ceny. „Mohl by tvrdit, že za bezvadné dílo zaplatil příliš mnoho peněz a umožnil dodavateli, aby si například koupil nové auto,“ uvedl obhájce.

Státní zástupce Boris Havel navrhl odvolání obžalovaného zamítnout, což se také stalo. „Soud se případem zabýval z hlediska, jestli je činnost obžalovaných trestná. Jestli se to později stalo objektem politických bojů, není podstatné,“ konstatovala předsedkyně senátu. V reakci na řeč obhájce uvedla, že obžalovaným není dáno za vinu předražení, ale to, že byly fakturovány práce, které nebyly uskutečněny.

Původně měla soudkyně Navrátilová ve středu rozhodnout i o verdiktu nad Vlastimilem Maxou, který je jedním ze dvou hlavních obžalovaných celé kauzy. Městský soud v Praze ho dříve odsoudil k devítiletému trestu, stejně jako jednatele ProMoPro Jaroslava Veselého. Maxa se však k soudu nedostavil. Omluvil se kvůli bolestem po operaci kolene a písemně požádal, aby soud jednání odročil. Soudkyně proto rozhodla, že o Maxovi bude senát jednat až v březnu.

Podstatná část peněz putovala na jiné účty

Firmu ProMoPro vybral Úřad vlády, aby provedla technické zajištění českého předsednictví EU. Důvodem bylo zejména její postavení vůči pražskému Kongresovému centru, se kterým měla smlouvu. ProMoPro postupně od státu inkasovalo 558 milionů korun.

Podstatná část těchto peněz putovala na účty jiných společností. Jednatelé firem přitom předstírali, že bylo vykonáno víc práce, než odpovídalo skutečnosti. Tím se část odsouzených dopustila legalizace výnosů z trestné činnosti a podvodu. Další se na trestné činnosti podíleli méně, nicméně také přispěli k završení podvodu. Naopak tři státní úředníky soud osvobodil.

Pravomocné rozsudky týkající se převážné části obžalovaných padly již na počátku ledna (více čtěte zde), výjimkou byl kromě Pavla Girstla ještě Vlastimil Maxa, jednatel hlavní subdodavatelské společnosti.