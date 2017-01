Úředníci bez viny a většina trestů platná. Soud rozhodl v kauze ProMoPro

Soud zpřísnil trest Václavu Čadovi, který jako jediný původně odešel od soudu s podmínkou. Nově dostal tři a půl roku vězení. Nejpřísněji potrestaným zůstal jednatel ProMoPra Jaroslav Veselý, který si má odsedět devět let. Ostatním podnikatelům zůstaly tresty od pěti do devíti let odnětí svobody.

ProMoPro získalo v roce 2008 od úřadu vlády bez výběrového řízení zakázku na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví. Veselý pak podvodně předkládal k vyúčtování i faktury za smyšlené služby. Další odsouzení muži převáděli nelegálně získané peníze na jiné firmy. Státu tak vznikla škoda v řádu stamilionů korun.

Kvůli zadání zakázky čelili obžalobě ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku někdejší šéfka předsednické sekce Jana Hendrichová, právník David Mlíčko a diplomat Radomír Karlík. Městský soud v Praze je už předloni označil za „obětní beránky“, kteří k trestné činnosti neměli žádný motiv. Státní zástupce Tomáš Černý se proti tomuto rozhodnutí odvolal, avšak neúspěšně. I vrchní soud totiž dospěl k závěru, že skutek úředníků nebyl trestným činem.

Černý nakonec uspěl jen s odvoláním proti mírnějšímu trestu pro Čadu. „Byla snížena možnost odvolacího soudu změnit výrok o trestu u obžalovaných s výjimkou obžalovaného Čady,“ uvedla předsedkyně senátu Hana Navrátilová.

Soud vyhověl i další námitce žalobce, který požadoval, aby senát jednotlivým podnikatelům uložil povinnost k vydání bezdůvodného obohacení České republice. Marcel Příkopa s Ivanem Komárkem tak musí oba vydat 81 milionů, Roman Pekarovič a Radek Müller 68 milionů korun. Veselý má za svůj podvod sám zaplatit ČR náhradu škody ve výši 184 milionů, dalších osm milionů má uhradit společně s dalším obžalovaným Liborem Veverkou.

Stát, který měl v řízení postavení poškozeného, vzniklou škodu vyčíslil na celkem 938 milionů, soud ho však se zbytkem nároku odkázal do občanskoprávního řízení.

V kauze čelilo obžalobě celkem 12 lidí, středeční verdikt se týká deseti z nich. O odvoláních zbývajících podnikatelů Vlastimila Maxy a Pavla Girstla bude soud kvůli zdravotním obtížím Maxy rozhodovat zvlášť.