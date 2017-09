Zaorálek šije v klipu ČSSD do Babiše a vyzdvihuje příklad svého otce

„Když se mluví o dějinách, tak je to samý vojevůdce a státník, ale Karel Čapek ten říkával, že dějiny stojí na zádech obyčejných lidí. Oni vytvářejí všechno to, co máme tady kolem sebe. A proto je třeba jejich práci dobře ohodnotit,“ říká mimo jiné ve spotu lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek.

Pohled na svět prý zdědil po svém otci, který v 50. letech pracoval jako závodní lékař v hutích na Ostravsku a zasadil se o lepší pracovní podmínky dělníků. „Hrozilo mu za to, že půjde před soud. Ale oni když se to dozvěděli, tak naopak pohrozili stávkou,“ říká Zaorálek v úvodní části klipu.

V jeho druhé polovině si pak trochu rýpl do hnutí ANO, svého současného koaličního partnera, když uvedl, že stát nelze řídit jako firmu. Navázal na to otázkou směrem k divákům, kterých se ptá, k čemu je nemocnice, která vyrobí sto milionů zisk. „Vy potřebujete nemocnici, která poskytne péči každému, kdo ji potřebuje,“ odpovídá si.

Spot Zaorálek uzavírá heslem svého otce - Na každém z nás záleží.

Předvolební klip ve středu představili také Piráti. I oni se v něm vymezují proti hnutí ANO. Svůj spot pojali muzikálně a zpívají v něm, že „Všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky. Jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky.“ (psali jsme zde)

Líbí se vám předvolební spot ČSSD?